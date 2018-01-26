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Dünya

Seine Nehri'nde sular yükseldi

Gülten Özbey / Paris, 26 Ocak (DHA) - Paris’in sembolü olan Seine Nehri’nin su düzeyi, yoğun yağışlar sonrası 5

26 Ocak 2018 20:59

Gülten Özbey / Paris, 26 Ocak (DHA) - Paris’in sembolü olan Seine Nehri’nin su düzeyi, yoğun yağışlar sonrası 5.7 metreye yükselerek bazı bölgelerde taştı.
Paris’te yoğun yağışlar sonrası Seine’de su seviyesi yükselmiş bazı metro ve yollar kapatılmış ve kırmızı alarm verilmişti.
Seine Nehri’nin hafta sonu en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyordu ancak tahminlerin aşağı yönlü revize edildiğini ve nehrin su seviyesinin 2016\'dan daha düşük olacağı duyuruldu.
Seine Nehri’nin taşması sonucu, Paris\'te banliyöler arası çalışan ve Paris merkezden geçen RER C hattının Paris Merkezden Seine Nehri hizasında devam eden yedi istasyon iki gün önce kapatılmış ve 31 Ocak\'a kadar kapalı kalacağı açıklanmıştı.
Paris Banliyölerine büyük taşmalar devam ediyor. Marne,Yonne , Armançon, Aube bölgelerin büyük taşmalar yaşanıyor
Paris polis Merkezi Ile de France bölgesinde her şeyin kontrol altında olduğunu bugüne kadar sel nedeniyle 666 kişi tahliye edildiği,1,377 elektrik abonesi kesildiği, 310 gaz müşterisi aboneliklerinde bir arıza yaşandığı ve Şu anda 91, 94 ve 77 banliyölerinde yedi okulun kapandığı açıklandı.
Paris’te, 2016’da meydana gelen taşkın nedeniyle çok sayıda metro istasyonunda hizmet verilememiş, Louvre ve Orsay gibi müzeler ziyarete kapatılarak eserlerin bir kısmı tahliye edilmişti.

Görüntü Dökümü
- Seine Nehri’nden görüntüler

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