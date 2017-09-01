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Şehitlikte buruk bayram

Mustafa OĞUZ / İZMİR, (DHA) - İZMİR'deki Kadifekale Şehitliği'nde bu bayram da duygulu anlar yaşadı

01 Eylül 2017 19:46

Mustafa OĞUZ / İZMİR, (DHA) - İZMİR\'deki Kadifekale Şehitliği\'nde bu bayram da duygulu anlar yaşadı. Anneanneleri Gönül Koçyiğit\'le şehitliğe gelen Efe (5) ve Eğmen (4), dayıları şehit Kara Pilot Üsteğmen Volkan Koçyiğit\'in mezarına çiçek bıraktı. Hava Pilot Üsteğmen Onur Özkaya\'nın annesi Aynur Özkaya da oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını okşadı, \"Oğlum seni çok özledim\" diyerek gözyaşı döktü.
Kurban Bayramı\'nın ilk gününde kurban kesme telaşının yanı sıra, acının hüznün yaşandığı yerler şehitlikler oldu. Kadifekale Şehitliği\'nde de bu bayram duygulu anlar yaşandı. Aileler, şehit evlatlarının yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Efe ve Eğmen, anneanneleri Gönül Koçyiğit\'le, 2009 yılında Kayseri\'nin Sarız İlçesi\'ndeki Küçükkabaktepe\'de askeri helikopter kazasında şehit olan dayıları Kara Pilot Üsteğmen Volkan Koçyiğit\'in mezarını ziyaret etti, çiçek bıraktı.
\'OĞLUM SENİ ÇOK ÖZLEDİM\'
Şehitlikteki Hava Pilot Üsteğmen Onur Özkaya\'nın kabri başında da hüzün vardı. Malatya\'da 24 Şubat 2015 tarihinde askeri uçağın düşmesiyle şehit olan Onur Özkaya\'nın annesi Aynur Özkaya, oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını okşadı. Şehide \"Oğlum seni çok özledim\" sözleriyle seslenen  anne, gözyaşlarını tutamadı.
Şehidin babası emekli hava astsubay Cengiz Özkaya, yaşadıkları bu acı olayın detaylarının aydınlatılması için hukuk mücadelesi başlattıklarını, bir ihmal kasıt olduğunu düşündüklerini, gerçeğin ortaya çıkmasını istediklerini söyledi.
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