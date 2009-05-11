Şehitleri 3 general uğurladı

PKK mayınıyla şehit düşen 2 korucu ile 3 vatandaş dün Şırnak’ta toprağa verildi. Törenlere binlerce vatandaşın yanı sıra Orgeneral Yıldıray Berk, Korgeneral Yurdaer Olcan ve Tümgeneral Tahir Bekiroğlu da katıldı.



Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerindeki Kemerli bölgesinde önceki gün kamyonetin PKK’lı teröristlerin yola döşediği mayına çarpıp infilak etmesiyle şehit olan 2 köy korucusu ile 3 köylü dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda dün düzenlenen cenaze törenine, Şırnak Valisi Ali Yerlikaya, 3’üncü Ordu Komutanı Orgeneral Yıldıray Berk, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yurdaer Olcan, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Tahir Bekiroğlu, Şırnak Alay Komutanı Albay Ahmet Hacıoğlu, askerler, şehit yakınları, korucular ve çok sayıda kişi katıldı. Şırnak İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Hacıoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi: Terör örgütü her seferinde korucularımızı hedef göstermekte, kahraman korucularımızı lekelemek için her türlü yöntemi uygulamaktadır. Ama siz yılmayınız. Biliyoruz ki yüce Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri sizlerle gurur duymaktadır."



Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından korucular Abdülmüttalip Hanedan, Selman Bilir ile köylüler Nebil Özmen ve Ramazan Altan, Şırnak merkezde, köylülerden Mehmet Tekas ise Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

