Şehit özel harekât polisinin kızlarına 'Devlet Övünç Madalyası'

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- ŞIRNAK\'ın İdil ilçesinde 2016 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekât polisi Hakan Yılmaz\'ın kızları Tuana Sümeyye Yılmaz ve Kübra Yılmaz\'a, \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' verildi.

İdil\'de, 2016 yılının Mart ayında PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Karamanlı özel harekât polisi Hakan Yılmaz\'ın kızları Tuana Sümeyye Yılmaz ve Kübra Yılmaz\'a Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\'nı verdi. Törende yaptığı konuşmada, \"Korkmadan, geleceğe umutla bakıyorsak bunları aziz şehitlerimize borçluyuz\" diyen Vali Meral şunları söyledi:

\"Bugün ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa eğer, binlerce yıldır hür ve bağımsız yaşıyorsak ve korkmadan geleceğe umutla bakıyorsak bunları aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Devletimiz 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği şehit polisimiz Hakan Yılmaz\'ın kızı Tuana Sümeyye Yılmaz\'ı Devlet Övünç Madalyası\'yla onurlandırmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına ona bugün takdim edeceğimiz madalya, vatan sevgisinin en yüce nişanesidir. Hayatın tüm zorluklarına ve bu yolda el uzatmak isteyecek her türlü ihanete karşı bu milletin evlatlarına vatan sevgisini ve bu uğurda mücadele etmenin yüceliğini gösterecek önemli bir hatıradır. Bu duygularla, şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun, diyorum. Gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler dilerim.\"



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