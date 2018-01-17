T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit özel harekât polisinin kızlarına 'Devlet Övünç Madalyası'

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde 2016 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekât polisi Hakan Yılmaz'ın kızları Tuana Sümeyye Yılmaz ve Kübra Yılmaz'a, 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi

17 Ocak 2018 20:39

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- ŞIRNAK\'ın İdil ilçesinde 2016 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekât polisi Hakan Yılmaz\'ın kızları Tuana Sümeyye Yılmaz ve Kübra Yılmaz\'a, \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' verildi.
İdil\'de, 2016 yılının Mart ayında PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Karamanlı özel harekât polisi Hakan Yılmaz\'ın kızları Tuana Sümeyye Yılmaz ve Kübra Yılmaz\'a Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\'nı verdi. Törende yaptığı konuşmada, \"Korkmadan, geleceğe umutla bakıyorsak bunları aziz şehitlerimize borçluyuz\" diyen Vali Meral şunları söyledi:
\"Bugün ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa eğer, binlerce yıldır hür ve bağımsız yaşıyorsak ve korkmadan geleceğe umutla bakıyorsak bunları aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Devletimiz 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği şehit polisimiz Hakan Yılmaz\'ın kızı Tuana Sümeyye Yılmaz\'ı Devlet Övünç Madalyası\'yla onurlandırmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına ona bugün takdim edeceğimiz madalya, vatan sevgisinin en yüce nişanesidir. Hayatın tüm zorluklarına ve bu yolda el uzatmak isteyecek her türlü ihanete karşı bu milletin evlatlarına vatan sevgisini ve bu uğurda mücadele etmenin yüceliğini gösterecek önemli bir hatıradır. Bu duygularla, şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun, diyorum. Gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler dilerim.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHAHakan YılmazTuana Sümeyye YılmazKübra YılmazMadalyasıBeratıMartPKKKaramanlıKübra Yılmaz Karaman Valisi Fahri Meral Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTörendeVali MeralDevletimizMadalyaNişanlar Kanunu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24