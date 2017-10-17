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Şehit ateşi Eskişehir'e düştü

Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE sınırına yakın Zap Bölgesi'ndeki Zer Tepe Bölgesi'nde sürdürülen 'Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş

17 Ekim 2017 14:01

Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE sınırına yakın Zap Bölgesi\'ndeki Zer Tepe Bölgesi\'nde sürdürülen \'Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu\'nda PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş 27 yaşındaki Seçkin Arıkan\'ın acı haberi Eskişehir\'deki ailesine verildi.
Eskişehir\'in Ihlamurkent Mahallesi Ordu Sokak\'taki Esma- Arif Arıkan\'ın evine gelen askeri yetkililer bekar olduğu belirtilen Uzman Çavuş Seçkin Arıkan\'ın şehit düştüğü haberini verdi. Aldı acı haberle yıkılan işçi emeklisi baba Arif Arıkan\'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.
Arıkan Ailesi\'nin oturduğu apartmana Türk bayrakları asıldı. Şehidin kardeşi Semih Arıkan da sürekli gözyaşı döktü.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan\'n cenazesi, bugün ikindide Reşadiye Camii\'nde kılınacak namaz ardından Eskişehir Kanlıpınar Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

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