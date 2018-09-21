Sedanur, mağaralarda aranacak

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül\'de kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel\'i arama çalışmaları devam ediyor. İnsan boyunu aşan kamışların bulunduğu sazlıkta aramalarını tamamlayan ekipler, ayıların da yaşadığı dağlık alandaki mağaralarda arama yapacak.

Kağızman\'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur\'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu\'nun 3\'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel\'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne ait kadavra arama köpeği \'Obert\' ve iz takip köpeği \'Calisto da kullanıldı.

İNSAN BOYUNU AŞAN SAZLIKTA ARANDI

Ekipler, Kars-Kağızman karayolu kenarındaki köye 4 kilometre uzaklıktaki sazlıkta arama çalışması başlattı. Ekipler, bataklık olması ve zehirli yılanların bulunması nedeniyle insan boyunu aşan, 4 metereye ulaşan kamışlar arasında ilerlemekte güçlük çekince, bölgeye iş makineleri sevk edildi. İş makineleri yardımıyla kamışlar söküldü.

AYILARIN DA BULUNDUĞU BÖLGEDE MAĞARALARA ARANACAK

Ancak sazlıkta yapılan aramalardan da herhangi bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine ekipler, ayıların da bulunduğu dağlık alanda bulunan mağaralarda arama yapılması için bölgeye sevk edildi.

LEYLA GİBİ OLMASIN

Kızının geçen yıl trafik kazası nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini, Erzurum\'da 15 gün yoğun bakımda kaldığını söyleyen anne Handan Güzel, \"İyileşmesi için günlerce dua ettim. Allah onu bize bağışladı. Sedanur ailenin nazlı kızı. Tam iyileşti derken bu olay oldu. Allah rızası için gören söylesin. Götüren kişi ne olur yavrumu bırakın. 27\'sinde doğum günü var. 28\'inde doktor kontrolleri yapılacak. Lütfen çocuğumu getirsinler kimseden şikayetçi olmayacağız. Kızımın sonu Leyla gibi olmasın\" diye çağrıda bulunmuştu.



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