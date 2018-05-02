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SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI

  Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27

02 Mayıs 2018 13:40

 

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.
Seçmen kütüğü listeleri bugün sabah 08.30\'da muhtarlıklarda askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu\'nun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre; muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek. Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Muhtarı Cem Çankaya, seçmenleri, kayıtlarını kontrol etmek için son dakikaya kadar beklememeleri konusunda uyardı. Çankaya, seçmen kayıtlarının muhtarlıkların yanı sıra E-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabileceğini söyledi. 

Görüntü Dökümü:
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-Seçmen listeleri
-Seçmen listelerine bakan vatandaşlar
-Muhtar Cem Çankaya ile röp.
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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