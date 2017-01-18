T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Seçimler 24 Eylül tarihine planlanıyor

Almanya’da hükümet genel seçimlerin 24 Eylül 2017 tarihinde yapılması konusunda uzlaştı. Önerinin cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından onaylanması gerekiyor.

18 Ocak 2017 20:28

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin Federal Meclis seçimlerinin 24 Eylül tarihinde yapılmasını öngören tasarısı bakanlar kurulu tarafındann kabul edildi. Tarihin resmiyet kazanması için Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından onaylanması gerekiyor.

Almanya'da hemen hemen tüm eyalet yönetimleri de 19'uncu Alman Federal Meclisi (Bundestag) seçimlerinin eylül ayının son pazar günü yapılmasını istiyor. Seçimler için önce 17 Eylül tarihi telaffuz edilmiş ancak Bavyera eyaletindeki yaz tatilinin bitimine yakın olması nedeniyle bu tarihten vazgeçilmişti.

24 Eylül tarihi konusunda çekince taşıyan tek eyalet Berlin. Zira o gün kentte Berlin Maratonu'nun düzenlenmesi planlanıyor. Etkinlik için yurt dışından Berlin'e gelecek binlerce kişi otel ve uçak rezervasyonlarını çoktan yaptırdı. Berlin Senatosu Sözcüsü "Berlin Maratonu'nun ertelenmesini zor olarak değerlendiriyoruz” dedi. Sözcü hem maratonu hem seçimleri aynı gün yapmak üzerine bir çözüm üzerine çalıştıklarını ve emniyet birimleriyle temasa geçtiklerini söyledi. Berlin Senatosu Sözcüsü iki organizasyonun aynı günde "zor ama teknik açıdan yapılabilir" olduğunu ifade etti.

Almanya'da 630 milletvekilinin belirlendiği seçim geçen sefer 22 Eylül 2013 tarihinde yapılmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

DW, AFP, DPA / EC, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaEylülJoachim GauckBakanı ThomasMaiziere Federal MeclisCumhurbaşkanı Joachim GauckAlman Federal MeclisiBavyeraBerlinBerlin MaratonuSenatosu SözcüsüMaratonuWelle Türkçe DW AFP DPA BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24