Seçimler 24 Eylül tarihine planlanıyor

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin Federal Meclis seçimlerinin 24 Eylül tarihinde yapılmasını öngören tasarısı bakanlar kurulu tarafındann kabul edildi. Tarihin resmiyet kazanması için Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından onaylanması gerekiyor.

Almanya'da hemen hemen tüm eyalet yönetimleri de 19'uncu Alman Federal Meclisi (Bundestag) seçimlerinin eylül ayının son pazar günü yapılmasını istiyor. Seçimler için önce 17 Eylül tarihi telaffuz edilmiş ancak Bavyera eyaletindeki yaz tatilinin bitimine yakın olması nedeniyle bu tarihten vazgeçilmişti.

24 Eylül tarihi konusunda çekince taşıyan tek eyalet Berlin. Zira o gün kentte Berlin Maratonu'nun düzenlenmesi planlanıyor. Etkinlik için yurt dışından Berlin'e gelecek binlerce kişi otel ve uçak rezervasyonlarını çoktan yaptırdı. Berlin Senatosu Sözcüsü "Berlin Maratonu'nun ertelenmesini zor olarak değerlendiriyoruz” dedi. Sözcü hem maratonu hem seçimleri aynı gün yapmak üzerine bir çözüm üzerine çalıştıklarını ve emniyet birimleriyle temasa geçtiklerini söyledi. Berlin Senatosu Sözcüsü iki organizasyonun aynı günde "zor ama teknik açıdan yapılabilir" olduğunu ifade etti.

Almanya'da 630 milletvekilinin belirlendiği seçim geçen sefer 22 Eylül 2013 tarihinde yapılmıştı.

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DW, AFP, DPA / EC, BÖ