Seçiminin galibi Ukraynalılar



Çikolata fabrikatörü Petro Poroşenko’nun Ukrayna’daki devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıkması bekleniyordu. Tüm kamuoyu araştırmalarının sonuçları onu önde gösteriyordu. Ancak hemen birinci turda yüzde 50’den fazla oy alarak salt çoğunluğu sağlaması sürpriz oldu.

Ukrayna'daki seçmenler uzun yılların siyasetçisi milyarder Poroşenko’ya bu denli bir sonuç sağlayarak bariz bir sinyal vermiş oldular: Aylar süren iç siyasi krizin, Rusya’nın Kırım yarımadasını topraklarına katmasının ardından ve ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı bölücü güçlerin tehditlerine rağmen milli birliğine sahip çıktıklarını kanıtladılar. Ukraynalılar, siyasi yelpazenin ortasında olan ve Avrupa yanlısı çizgisiyle tanınan Poroşenko‘yu ülkenin yeni başkanı ilan ettiler.

Poroşenko lehine ortaya çıkan bu sonuç, eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç’in devrilmesinin ardından yaşanan kargaşayı hukuksal ve siyasi açıdan sona erdirdi. Donezk ve Luhansk bölgelerinde olduğu gibi Moskova tarafından kontrol edilen Kırım’da seçimlere katılım Rusya yanlısı bölücü güçler tarafından tehditlerle engellendi. Ancak Ukrayna’nın diğer bölgelerinde oy verme işlemleri sakin bir şekilde tamamlandı. Demokratik bu seçimi ve ortaya çıkan sonuçlar, Kremlin'in ülkeyi destabilize ederek seçimleri engelleme çabalarının boşa çıktığını kanıtladı.

Bunun ötesinde Poroşenko’nun bu tartışmasız zaferi, hem Rusya’da, hem de Avrupa’da Rusların Ukrayna’da faşist darbe yapıldığı yönündeki propaganda masallarının ne kadar yersiz olduğunu gösterdi. Poroşenko radikal bir siyasetçi değil. Moskova, onu Rusya karşıtı bir faşist olarak sunamaz da, çünkü neredeyse her Rus Poroşenko’nun ”Roshen“ adlı fabrikasının çikolata ürünlerini tanıyor. Ayrıca Poroşenko hâsılatının önemli bir bölümünü yıllardır Rusya’da elde ediyor.

Rusya barışçıl bir Ukrayna için anahtar

Poroşenko’nun önündeki en önemli görev, Rusya ile bir diyaloğa girebilmek. Bu sadece Rusya’nın Donezk ve Luhansk bölgelerindeki kendisine yakın bölücü güçleri durdurmasını sağlamak açısından önemli değil. Asıl önemli olan, Rusya ile doğalgaz sevkiyatı konusunda uzlaşabilmek. Çünkü Poroşenko bu konuda başarılı olabilirse, Ukrayna’nın yaşadığı ekonomik ve sosyal krizle mücadele etmeye başlayabilir.

Birçok olumlu gelişme, Rusya’nın göstereceği tepkiye bağlı. Rusya’nın devlet başkanı Vladimir Putin, Ukraynalıların kararına söylediği gibi saygı göstermeli ve Poroşenko’nun galibiyetini tanıyarak yeni Ukrayna yönetimiyle resmi görüşmelere başlamalı. Ukraynalıların son haftalarda yaşadıklarının ardından millet olarak birliği sağladıkları ve radikal çözümlere karşı oldukları ortada.

Yorum: Ingo Mannteufel