Seçime hafta sonu dopingi



Hafta sonu olması nedeniyle Almanya'da yaşayan Türkler cumartesi günü seçim merkezlerine ilk iki günden daha fazla ilgi gösterdiler. Almanya'daki yedi seçim merkezinden biri olan Düsseldorf'taki ISS Dome Salonu'nun önü, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanamaya gelen vatandaşların akınına uğradı. Oy hakkı bulunan Köln ve Düsseldorf çevresinden 260 bin Türk seçmen için hazırlanan ISS Dome salonun önünde ilk kez oy kullandıkları için sevinenler kadar randevu sistemine takılıp oy kullanamadıkları için üzülenler de vardı.

Randevusu olmadığı için geri döndü

Krefeld'den geldiğini, ancak oy kullanamadığını söyleyen 71 yaşındaki Celal Balcı, internete girip randevu alamadığı için salona giremediğini belirtti. „Çocuklarım da yanımda değiller. Randevu alacak kimse bulamadım. Ama oy kullanmayı çok arzu ediyordum. O yüzden buraya geldim. Ama yetkililer randevum olmadığı için oy kullanamayacağımı söylediler. Çok üzgünüm“ dedi.

Randevu sistemine takılan sadece Celal Balcı değildi. DW'ye konuşan 70 yaşındaki Zeynep Çevik de aynı nedenden ötürü oy kullanamadığını ifade ederek, „Bilgisayarımız yok. Olsa da kullansam. Bize sistemin kendiliğinden randevu verdiği söylendi. Biz de bugün geldik. Eşim Seyfettin Çevik'in randevusu bugünmüş, onu içeri aldılar. Benimkisi ise dünmüş. Ben kaçırdığım için oy kullanamadım. Şimdi burada eşimi bekliyorum. Biz bir çiftiz, bize niye iki farklı randevu verdiklerini anlayamadım.“

İlk kez oy heyecanı

Elmas Çetin ise ilk kez Almanya'da oy verdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Randevu konusunda çocuklarından yardım aldığını belirten Çetin, „Burada güzel bir seçim ortamı var. İlk kez seçim ortamında bulunuyorum. İlk kez oy verdim. Çok kolay oldu. Yetkililer bana yardımcı oldular. Organizasyon iyiydi“ diyerek duygularını dile getirdi.

Düsseldorf Muavin Konsolosu Nesrin Tuncay ise perşembe ve cumaya göre yoğunluk yaşandığını belirterek, seçimlerin şimdiye kadar huzurlu bir ortamda geçtiğini söyledi. Vatandaşlara yardımcı olmak için tüm ekip olarak çalıştıklarını belirten Tuncay, sandık kurulu görevlilerinin işlerini layığıyla yaptıklarını vurguladı.