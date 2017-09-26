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Dünya
Deutsche Welle

Seçim üçüncüsü AfD'de istifa depremi

Almanya’daki genel seçiminden üçüncü güçlü parti olarak çıkan sağ popülist AfD istifa haberleri ile sarsılıyor. Partinin genel başkanı Frauke Petry görevini bırakacağını açıkladı. Partide başka istifalar da var.

26 Eylül 2017 20:45

Almanya’da 24 Eylül'deki genel seçimlerden üçüncü güçlü parti olarak çıkan, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) Genel Başkanı Frauke Petry partisinden istifa edeceğini açıkladı. Petry’nin eşi ve aynı zamanda partinin Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti sorumlusu ve Eyalet Meclisi Grup Başkanı Marcus Pretzell’in de istifası bekleniyor.

42 yaşındaki Frauke Petry, Federal Meclis’e Saksonya Eyaleti’nden doğrudan milletvekili seçilmişti. Petry seçim sonrası yaptığı açıklamada AfD'nin Federal Meclis'teki grup başkanlığını üstlenmeyeceğini bildirmişti.

Görevini ne zaman bırakacağına açıklık getirmeyen Petry, sadece bu adımı atacağının kesin olduğunu söylemekle yetindi. Petry yeni bir parti kurup kurmayacağına ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı.

Petry ile birlikte AfD'nin Saksonya Eyalet Meclisi İdare Heyeti Başkanı Uwe Wurlitzer ile Eyalet Meclis Grup Başkanı Kirsten Muster de görevlerini bıraktı. Bu adımın gerekçesi olarak da parti içindeki görüş ayrılıkları gösterildi. Wurlitzer ve Muster, bu nedenle Eyalet Parti Meclisi Grubu içinde çalışmalarını devam ettirmelerinin mümkün olmadığını açıkladı.

Petry'nin eşi de istifa edeceğini açıkladı

Petry’nin eşi ve aynı zamanda AfD'nin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin meclis grubu başkanı Marcus Pretzell de istifa edeceğini duyurdu. Partinin şimdiki eyalet meclis grubu sözcülerinden Michael Schwarzer, Pretzell’in parti ve grup başkanlığını gelecek grup toplantısında bırakacağını bugün açıkladığını söyledi.

Pretzell eyalet meclisindeki, Petry de Federal Meclis’teki vekilliklerini korumak istiyor. Pretzell partinin gidişatını iyi bulmadığı için istifa etmek istidiğini açıkladı. Pretzell ile birlikte eyalet milletvekili Alexander Langguth’un da Eyalet Meclis Grubu’nu terk etmesi bekleniyor.

Pretzell parti içinde tartışmalı bir isim. Partinin Eyalet Eş Başkanı Martin Renner ile sürekli görüş ayrılığı içinde olan Pretzell‘in Renner’i partiden uzaklaştırma girişimleri boşa çıkmıştı. Renner hafta başında yaptığı bir konuşmada Petry ve Pretzell’in AfD’yi bölme girişimlerinin önem taşımadığını belirtti ve bu ikilinin partinin yüzde 10’undan fazlasını temsil etmediği görüşünü savundu.

AfD milletvekillerinden Petry'e rest

Federal Meclis’e yeni seçilen Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden AfD milletvekilleri Petry’i bundan böyle desteklemeyeceklerini ilan etti. Milletvekillerin bugün yaptıkları ortak açıklamada “Partimizin Federal Meclis Grubu içindeki meslektaşlarımız ile işbirliğimiz iyi ve sıkı bir biçimde devam edecektir, Petry ile ilişkilerimiz bundan etkilenmeyecektir“ ifadelerini kullandır.

dpa/ÇA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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