Seçim sonucu uluslararası basında



Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Erdoğan'ın zaferini “Erdoğan, mutlak başkan. Zaferi ülkenin en üst noktasındaki otokratik egemenliğini beş yıl daha uzatıyor” ifadeleriyle değerlendirdi. Liberation gazetesi, “Erdoğan, sıradışı bir siyasi yetenek” ifadelerini kullanırken, Le Parisien'de ise “Yeni Cumhurbaşkanı'nın otokratik eğilimleri huzursuz edici” yorumu dikkat çekiyor.

İngiltere'nin önde gelen gazeteleri de Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimine geniş yer ayırdı. Independent gazetesi seçim sonucunu, “Yeni Sultan-Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkması otokratizme doğru bir gerilemeyi daha da olası hale getiriyor” sözleriyle değerlendirdi. The Times gazetesinde ise “Erdoğan dönemi: Suriye'nin geleceğindeki kilit rolü, Hamas üzerindeki nüfuzu ve Kürdistan'la kurulan çok daha iyi ilişkiler Türkiye'nin Putinizm'e sürüklenmesini engellemeli” değerlendirmesi yer aldı.

İtalya'nın Corriera della Serra gazetesi, “Sultan'ın zaferinden sonra, muhalefette alarm zilleri çalıyor. Ülke pratikte başkanlıkla yönetilen bir cumhuriyete dönüşüyor ve İslamcı bir sisteme doğru kayıştan endişe ediliyor” ifadelerine yer verdi.

La Reppublica gazetesinde ise “Erdoğan'ın iktidarı sağlam, siyasi duyarlılığı benzersiz. Karizması tüm seçimleri kazanmasını sağlıyor, halk onu seçkin bir topluluktan biri olarak değil, sokaktaki biri gibi görüyor" yorumu dikkat çekiyor.

'2023'e kadar iktidarda kalacak'

İspanya'nın El Pais gazetesinde ise şu yorum göze çarpıyor: “Erdoğan, en azından cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar iktidarda kalacak.”

El Periodico de Catalunya gazetesindeki yorum ise şöyle: “Türkiye için daha fazla Erdoğan. Yeni Sultan, otokratik ve popülist politikaları ile ülkeyi büyüme sürecine soktu.”

Avusturya'nın Die Presse gazetesinde seçim sonuçları şu sözlerle değerlendirildi: “Türkiye bir diktatörlük tehdidiyle karşı karşıya değil. Ancak geçen yıllarda izlediği yolu takip etmeyi sürdürürse, kendisini seve seve ‘seçilmiş bir lider' olarak lanse eden Erdoğan, Ortadoğu'daki alışıldık ‘hükümdar'lardan biri olacak.”

Aynı ülkede yayımlanan Der Standard gazetesi ise Selahattin Demirtaş'a değiniyor yorumunda: “Üçüncü aday Selahattin Demirtaş, sol liberal politikası ile Kürtlerin dışında da bir seçmen kitlesine hitap etti. Ne olursa olsun bu da ülke için bir perspektif.”

Rusya'nın Kommersant gazetesinde ise şu satırlar göze çarpıyor: “Erdoğan için bu daha çok sembolik bir zafer. Yürürlükteki anayasaya göre gerçek anlamda yetkilerin tamamını elinde toplayamıyor. Türkiye'de seçim yarışı esas şimdi başlıyor.”

İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post şu yoruma yer veriyor: "Sonucu baştan belli bir Ortadoğu seçimi daha… Erdoğan'ın vizyonu, bölgenin tümünde etkili olan Müslüman Kardeşler ile örtüşüyor."

ynet internet portalında ise “Türkiye'nin müstakbel başbakanının kim olacağı, İsrail-Türkiye ilişkilerini de etkileyecektir" değerlendirmesine yer veriliyor.