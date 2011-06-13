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Dünya

SEÇİM SONUÇLARI ABD BASININDA WASHINGTON (A.A)

13 Haziran 2011 02:41

-SEÇİM SONUÇLARI ABD BASININDA WASHINGTON (A.A) - 12.06.2011 - ABD basını, seçim sonuçlarına göre, hükümetin Anayasa değişikliği için muhalefetle uzlaşı araması gerekeceği yorumunda bulundu.  AP ajansı, seçim sonuçlarıyla ilgili haberinde, AK Parti'nin seçimleri tekrar kazanmasına rağmen Meclis'te, üçte ikilik çoğunluğu sağlayamadığını belirtti. Ajans, bu nedenle hükümetin yeni Anayasa yazım sürecinde muhalefet partileriyle uzlaşı arayışı içine girmesinin gerekeceğini kaydetti. CNN International televizyonu İstanbul'a canlı bağlandığı muhabiri Ivan Watson'dan seçim sonuçlarını aldı. Seçim sonuçlarının Anayasa değişikliği için önemli olduğunu belirten Watson, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri bir kez daha kazanarak tek başına iktidar olduğunu, ancak ''tam istediği kadar büyük bir zafer elde edemediğini'' savundu.  Watson, Erdoğan'ın Anayasa değişikliği için muhalefetle uzlaşı araması gerekeceğini kaydetti. CNN'de AK Parti Genel Merkezi önündeki kutlamalardan da görüntüler verildi. Los Angeles Times internet sitesinde de AK Parti'nin seçimi kazandığını duyurdu. İstanbul'da seçmenlerle yapılan röportajlara yer verilen haberde, AK Parti hükümetinin icraatları ve ekonomide kat edilen önemli mesafelerden bahsedildi. Haberde, ''hükümetin seçim sonuçlarına göre yeni Anayasa için referanduma gitmesi gerekebileceği'' yorumunda bulunuldu.

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