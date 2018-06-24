SEÇİM ÖNCESİ SANDIK YEMİNİ EDİLDİ(2)

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci oylama ve 27. dönem milletvekili genel seçimi öncesi sandık başında görevli olan memurlar sandık yemini etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci oylama ve 27. dönem milletvekili genel seçimi görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi.

Kadıköy\'deki İstanbul Anadolu Lisesi\'nde Fatih\'teki Atatürk Çağdaş Yaşam Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi\'nde oy verme işlemeni başmatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

\"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.\"

Görüntü dökümü:

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-Görevlilerden görüntü

-Yemin etmeleri

-Genel ve detaylar

