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SEÇİM ÖNCESİ SANDIK YEMİNİ EDİLDİ 

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci oylama ve 27

24 Haziran 2018 10:21

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 
Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci oylama ve 27. dönem milletvekili genel seçimi öncesi sandık başında görevli olan memurlar sandık yemini etti. 

Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci oylama ve 27. dönem milletvekili genel seçimi görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. 

Kadıköy\'deki İstanbul Anadolu Lisesi\'nde oy verme işlemeni başmatmadan önce sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar eden görevliler, yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:
\"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.\"

Görüntü dökümü:
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-Görevlilerden görüntü
-Yemin etmeleri 
-Genel ve detaylar 
 

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