Seçim akşamı neler yaşandı?

60 milyon 400 bin seçmen TSİ saat 19.00’a kadar federal meclisin yeni üyelerini belirlemek için oy kullanmaya çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier federal meclis seçimlerinde oy verme hakkı bulunan tüm yurttaşları "vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye" çağırdı.

Seçime katılım oranı 2017 yılında yapılan bir önceki seçime göre daha yüzde 0,2 düşük oldu. Alman birinci kanalı ARD'nin verdiği bilgilere göre, 2017'de yüzde 76,2 olan katılım oranı yüzde 76,0 oldu.

TSİ 22.30 SPD farkı açıyor

Almanya federal meclis seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) en güçlü rakibi Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile arasındaki farkı artırdı. Son verilere göre, Olaf Scholz'un başbakan adaylığını yürüttüğü SPD'nin oy oranı yüzde 25,7'ye yükseldi. Armin Laschet genel başkanlığındaki Birlik partilerinin oy oranı ise yüzde 24,5. Üçüncü sırada yüzde 14,3 oy oranı ile Yeşiller yer alıyor. Yeşiller'i yüzde 11,5 oy oranı ile Hür Demokrat Parti (FDP), yüzde 10,5 oy oranı ile sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) ve yüzde 5 ile Sol Parti izliyor.

Söz konusu tahminlere göre, SPD’nin meclisteki sandalye sayısı 204, Hritisyan Birlik grubunun sandalye sayısı ise 194 olacak. Hür Demokrat Parti (FDP) 91 milletvekili çıkarmayı başarırken sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) 83, baraja takılıp takılmayacağı henüz kesinleşmeyen Sol Parti ise 40 milletvekili elde etmeyi başardı.

TSİ 22.00 Scholz Noel'e kadar hükümeti kurmayı planlıyor

Almanya’da bugün yapılan federal seçimlerin ilk sonuçları netleşmeye başlarken ilk iki sırada yer alan partinin başbakan adaylarının her ikisi de hükümet kurmak istediklerini açıkladı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, seçimi galibiyetle tamamlayan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, ZDF kanalında yaptığı açıklamada “Almanya’da iyi bir pragmatik hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini” söyledi. Koalisyon görüşmelerini Noel'e kadar tamamlamak istediklerini belirten Scholz, "Bu ancak birbirimizle yapıcı şekilde konuşmakla olur" dedi. SPD’nin ardından yüzde birlik oy farkı ile ikinci sırada yer alan Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) genel başkanı ve başbakan adayı Armin Laschet ise “Almanya’yı ileri götürecek bir koalisyon” kurmak istediğini ifade etti. Sonuçların netleşmesinin ardından en çok oy alan partinin adayı hükümet kurmak için görevlendirilecek.

TSİ 21.30 Sol Parti: “Felaket bir sonuç”

Sol Parti’nin Meclis Grup Başkanı Jan Korte partisinin federal meclis seçimlerinde elde ettiği sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada sonuçları “felaket” olarak nitelendirdi. “Her açıdan berbat, felaket sonuçlar” diye konuşan Korte, şimdi son yıllarda nerede yanlış yapıldığını sormanın zamanı olduğunu ifade etti. Partinin başbakan adayı Dietmar-Bartsch da son yıllarda hatalar yapıldığını ifade ederek, “Böyle devam edemez” şeklinde konuştu. İlk sonuçlara göre, Sol Parti'nin oy oranı yüzde 5.

TSİ 21.15 Baerbock: “Kendi hatalarım yüzünden…”

Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock, hayal kırıklığı yaratan seçim sonucunun büyük oranda “kendi hataları” ile ilişkili olduğunu söyledi. Baerbock, “Bu akşam kutlama yapamıyoruz. Birinci parti olmak ve ülkeyi şekillendirmek istedik. Daha fazlasını istedik. Kısmen seçim kampanyasının başında bizzat yaptığımız hatalar, özellikle de kendi hatalarım nedeniyle bunu başaramadık. Bu sefer yetmedi ama partimizin bir gelecek misyonu var… Şimdi bu misyona odaklanacağız. Gece devam ediyor… Bu ülkenin bir iklim hükümetine ihtiyacı var, seçimin sonucu bu” diye konuştu.

TSİ 21.00 SPD ilk sırada

Almanya federal meclis seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) en güçlü rakibi Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile arasındaki farkı bir puana çıkardı. Son verilere göre, Olaf Scholz'ün başbakan adaylığını yürüttüğü SPD'nin oy oranı yüzde 25,5'e yükseldi. Armin Laschet genel başkanlığındaki Birlik partilerinin oy oranı ise yüzde 24,5. Üçüncü sırada yüzde 13,8 oy oranı ile Yeşiller yer alıyor. Yeşiller'i yüzde 11,7 oy oranı ile Hür Demokrat Parti (FDP), yüzde 10,9 oy oranı ile sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) ve yüzde 5 ile Sol Parti izliyor.

TSİ 20.50 Yeşiller hükümette yer almak istiyor

Yeşiller partisi eş başkanı Robert Habeck, partisinin her türlü koalisyon alternatifi için müzakerelere açık olduğunu söyledi. Yeşiller’in kurulacak yeni "hükümette güçlü bir şekilde yer almak için iyi bir şansı" olduğunu belirten Habeck "Hükümette yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TSİ 20.20 Olaf Scholz: "Seçmen benim başbakan olmamı istiyor"

Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz resmi olmayan ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada seçmenlerin kendisinin bir sonraki başbakan olarak görmeyi istediğini söyledi. Seçmenlerin adalet ve iklim koruma istediğini ve SPD’yi savunduğu konular nedeniyle seçtiğini söyleyen Scholz, SPD’nin seçimlerde "büyük bir başarı" elde ettiğini savundu.

TSİ 20.10 Laschet'ten ilk açıklama

Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet ilk açıklamasında koalisyonu “birlik partilerinin liderliğinde” kurmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Laschet’in “geleceğin koalisyonu” ifadelerini kullanması FDP ve Yeşiller ile bir koalisyon sinyali olarak yorumlandı. Laschet “Almanya’yı bi arada tutmalıyız” diyerek “Bütün demokratların çaba göstermesine ihtiyaç olduğunu” belirtti.

TSİ 19.55 İlk snuçlarda SPD kıl payı öne geçti

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ilk sonuçlarda yüzde 24,9 oy oranı ile Hristiyan Birlik partilerinin çok az farkla önüne geçti. CDU/CSU’nun oy oranı yüzde 24,7’de bulunurken, Yeşiller partisi ilk tahminlere göre yüzde 14,8 düzeyinde oy aldı. İlk tahminlere göre Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,2 ve Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 11,3, Sol Parti ise yüzde 5 oranında oy aldı.

TSİ 19.45 Partilerden ilk açıklamalar

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak birlik partileri, Yeşiller ve FDP arasında bir koalisyon kurulmasının “olası” olduğu açıklaması yaptı. Alman birinci kanalı ARD’de bir açıklama yapan Ziemiak, “bu nedenle birbirimizle konuşmalıyız” dedi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil yaptığı açıklamada başa baş bir mücadele beklediklerini belirterek ancak halkın kendilerine “hükümet kurmak için çok net bir görev verdiğini” belirtti. Klingbeil “Olaf Scholz’ün başbakan olmasını istiyoruz” dedi. Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt “Daha fazlasını ummuştuk" ifadelerini kullanırken sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) meclis grubu eş başkanı Alice Weidel ilk sandık çıkış anketlerinde yüzde 11 oy olan partisinin “sağlam” bir sonuç aldığını kaydetti. Sandık çıkış anketlerinde yüzde 5 oy oranına ulaşan Sol Parti’de ise hayal kırıklığı hakim. Parti Başkanı Susanne Hennig-Wellsow "Bu bizim için büyük bir darbe" ifadelerini kullanarak, “çok fazla hata yaptık, ağır bir yenilgi” dedi. FDP Genel Sekreteri Volker Wissing “Çok büyük bir sevinç içerisindeyiz” açıklamasında bulundu.

TSİ 19.15 İlk sandık çıkış anketleri ne anlama geliyor?

Bu kadar başa baş bir yarışta koalisyon olasılıkları şu an belirsiz. Ancak tahminlere göre, seçeneklerden biri “büyük koalisyon”un devam etmesi yani 2013 yılından bu yana Almanya’yı yöneten CDU/CSU ve SPD’nin yeniden koalisyon hükümeti kurması. Diğer koalisyon alternatifleri ise üçlü CDU/CSU, Yeşiller ve FDP koalisyonu veya SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonu olarak görülüyor. Yeni başbakanın belirlenmesi koalisyon hükümeti kurulana kadar mümkün olmayacak. Bu süreç aylar alabilir. Başbakan Angela Merkel’in de yeni başbakan seçilene kadar görev yapması gerekiyor.

TSİ 19.00 Sandık çıkış anketlerine göre Hristiyan Birlik partileri ve SPD başa baş

Almanya’da oy verme işlemi tamamlandı ve ilk sandık çıkış anketlerine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25 oranında oy alırken, Yeşiller/Birlik 90 partisinin oy oranı yüzde 15 düzeyinde bulunuyor. İlk sandık çıkış anketlerine göre, Hür Demokrat Parti (FDP) ve sağ populist Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 11, Sol Parti ise yüzde 5 oranında oy aldı.

TSİ 18.19 Berlin’de oy kullanma işlemi uzatıldı

Tagesspiegel’in haberine göre Berlin’de bazı sandıklarda oy pusulalarının yetmemesi ve maraton nedeniyle yeni pusulalar sandıklara vaktinde ulaştırılamadı. Haberde, bu nedenle oy verme işleminin Almanya saati ile saat 18.00’de tamamlanamayacağı belirtildi. Berlin Seçim Kurulu kuyrukta bekleyen seçmenlerin saat 18.00’den sonra da oy kullanmasına izin verileceğini açıkladı. Ancak 18.00’den sonra seçim sandığına gelenlerin oy kullanmasına izin verilmeyecek.

TSİ 17.45 Seçime katılım oranının bir önceki seçimlerden yüksek olması bekleniyor

Alman Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada seçimlerde 2017 yılında yapılan bir önceki seçimlere göre daha yüksek bir katılım beklendiği belirtildi. Saat 14.00 itibariyle seçmenlerin yüzde 36,5’inin oy kullandığı bildirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle mektupla oy verenlerin oranının da yüzde 40’ın üzerinde olması bekleniyor. Bu durumda seçime katılım oranının 2017 yılındaki yüzde 76,2'li oranın üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 60 milyonun üzerinde seçmenin TSİ saat 19.00’a kadar oy verme işlemi devam edecek.

TSİ 17.20 Selden etkilenen bazı bölgelerde çadırda oy kullanıldı

Temmuz ayında Kuzey Ren-Vestfalya ile Rheinland-Pfalz eyaletleri ve Bavyera dahil bazı bölgelerde yaşanan ve 180’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından selden etkilenen bölgelerde bazı yerleşim yerlerinde seçim sandıkları çadırlara kuruldu. Bonn civarında bulunan Swisttal’a bağlı Miel beldesinde bir spor sahasına kurulan çadırda oy veriliyor. Swisttal Belediye Başkanı CDU’lu Petra Kalkbrenner bu durumun olumlu yanını öne çıkaran bir açıklama yaparak, salgın döneminde "havadar bir oy verme süreci" yaşadıklarını kaydetti.

TSİ 17.05 Laschet’in oyu geçersiz sayılmayacak

CDU’nun başbakan adayı Armin Laschet’in oyunu ters katlaması sonucu verdiği oyun görülmesi ve bu fotoğrafın sosyal medyada eleştirilere yol açması sonrası Alman Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Laschet’in kendi partisine oy vermesinin beklendiği ve bu nedenle bu durumun "seçmene tesir etme çabası" olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.

TSİ 15.50 AfD Göttingen'deki oy sayım listelerinde yer almadı

Göttingen'de popülist, sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy sonuçlarının yazıldığı bazı listelerde yer almadığı ortaya çıktı. Göttinger Tageblatt gazetesindeki habere göre, eksik olan listeye, seçim işlemleri bittikten sonra, oy sayımı sırasında elde edilen veriler yazılıyor. Tespit edilen eksik listelerin yerine hata fark edildikten sonra basılan yenileri kullanıldı.

TSİ 14.45 Yeşiller'in Başbakan adayı Baerbock da oyunu Potsdam'da kullandı

Seçimin tek kadın başbakan adayı Yeşiller Partisi'nin eş genel başkanı Annalena Baerbock da oyunu Potstam'da kullandı. Son anketlere göre SPD'nin adayı Scholz'un oy oranı yüzde 25-26 aralığında seyrederken, CDU'nun adayı Laschet'in yüzde 22-25 arasında tespit edilmişti. Baerbock'un oy oranı ise anketlerde yüzde 16-17 civarında seyrediyordu.

TSİ 14.00 Laschet oy pusulasını ters katladı, kullandığı oylar görüldü

CDU'nun başbakan adayı Armin Laschet sandığa attığı oy pusulasını ters katlayınca kullandığı oylar da görüldü. Gazetecilerin kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Federal Seçim Merkezi'nin internet sayfasında yer alan bilgiye göre seçmenlerin oy pusulalarını katlarken tercihlerinin görünmemesine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi davranış sergileyen seçmenlerin oylarının geçersiz sayılabileceği kaydediliyor. Laschet'in oyunun geçerli sayılıp sayılmayacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

TSİ 12.00 Başbakan adayları oylarını kullandılar

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) lideri ve partisinin başbakan adayı Armin Laschet oyunu memleketi Aachen'da kullandı. Laschet, seçim merkezi olan evine yürüme mesafesindeki okula eşiyle birlikte geldi. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz da yaşadığı Potsdam kentinde sandığa eşiyle birlikte giderek oy kullandı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steienmeier ise sabah erken saatlerde oyunu kullanmıştı.

TSİ 07.30 Cumhurbaşkanından sandık çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Federal Parlamento seçimlerinde oy verme hakkı bulunan tüm yurttaşları "vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye" davet etti. Steinmeier, Bild am Sonntag gazetesinde konuk yazar sıfatıyla kaleme aldığı yazıda, "Güçlü bir demokrasi ve iyi bir gelecek için hep birlikte oy kullanalım" dedi.

TSİ 07.00 Sandıklarda oy verme işlemi başladı

Almanya'yı önümüzdeki dört yıl yönetecek siyasi partileri belirlemek üzere 16 eyaletin tamamında düzenlenen Federal Parlamento seçimleri başladı. TSİ 19.00'a kadar sürecek seçimlerde 47 parti yarışıyor. Yaklaşık 60,4 milyon seçmen, 60 bin sandıkta, 6 bin 211 aday arasında tercihlerini yapacak.

* Canlı anlatımda ifade edilen saatler açıklama ve gelişmelerle eş zamanlı değildir. Aktüel gelişmeler kısa aralıklarla aktarılmaktadır.

DW,dpa,rts/TY,ETO, BÖ, SSB

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