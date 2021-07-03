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Spor

Sebastian Vettel'e 3 sıra ceza

03 Temmuz 2021 21:43

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turlarında rakibini engelleyen Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, üç sıra ceza aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Alpine takımının İspanyol pilotuo Fernando Alonso'yu 9 ile 10. virajlar arasında engellediği gerekçesiyle Alman pilot Vettel'e üç sıra ceza verildiği kaydedildi.

Sıralama turlarının en hızlı 8. pilotu olan Vettel, yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak. Bu kararın ardından George Russell, Lance Stroll ve Carlos Sainz, bir sıra önden start alacak.

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