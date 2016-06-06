Sebastian Rode, Borussia Dortmund'da

Borussia Dortmund, Bayern Münih'ten Sebastian Rode ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Alman orta saha oyuncusu Rode ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc da yaptığı açıklamada, Rode'nin dinamik, ikili mücadelede güçlü ve karakter olarak da önemli bir oyuncu olduğunu ifade etti.

Eintracht Frankfurt'tan 2014 yılında Bayern Münih'e transfer olan 26 yaşındaki Alman oyuncu, Bundesliga'da toplam 99 maçta forma giydi ve 5 gol attı.