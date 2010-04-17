Sebastian Loeb fırtına gibi

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Loeb, genel klasman liderliğine yükseldi

Türkiye Şampiyonası'nda Kara-Ayan ikilisi ilk sırada

WRC Türkiye ayağında yarın son gün

Liderliğe yükselmesinin ardından son iki etabın en hızlı zamanlarına imza atan Loeb, Riva 2 etabını 15.01.4'lük süreyle bitirirken, onu 15.03.1'le Mikko Hirvonen, 15.05.9'la da Petter Solberg takip etti.Rallide Riva 2 etabını ilk 10 sırada bitiren ekipler şunlar:1-Sebastien Loeb (Citroen Total) 15.01.42-Mikko Hirvonen (BP Ford Abu Dhabi) 15.03.13-Petter Solberg (Petter Solberg) 15.05.94-Dani Sordo (Citroen Total) 15.06.35-Jari Matti Latvala (BP Ford Abu Dhabi) 15.16.86-Sebastien Ogier (Citroen Junior) 15.16.87-Henning Solberg (Stobart M-Sport Ford) 15.18.68-Kimi Raikkonen (Citroen Junior) 15.21.19-Federico Villagra (Munchi's Ford) 15.30.610-Matthew Wilson (Stobart M-Sport Ford) 16.21.5Citroen Total takımının başarılı pilotu Sebastien Loeb, süpürücü görevi üstlendiği ve 5. sırada tamamladığı ilk günün ardından, rallinin ikinci gününde gösterdiği performansla liderlik koltuğunda oturdu.Rallinin 15. etabında, Sebastien Ogier'in, lastik değiştirmek zorunda kalıp zaman kaybetmesiyle ilk sıraya çıkan Loeb, sonraki iki etabın en hızlı zamanlarına imza atarak, ikinci sıradaki Petter Solberg'in 16.2 saniye önünde son güne avantajlı başlamayı başardı.WRC Türkiye Rallisi'nde ikinci günün en şanssız ismi ise Citroen Junior takımı pilotu Sebastien Ogier oldu. Üst üste 12 etap sürdürdüğü genel klasman liderliğini, ön lastiğinin patlaması nedeniyle durmak zorunda kaldığı Ulupelit 2 etabında kaybeden Ogier, ikinci gün sonunda ancak 5. sırada kendine yer bulabildi.Ayrıca, ikinci günün ilk etabında kaza yapan BP Ford Abu Dhabi pilotu Jari Matti Latvala, ilk 4 etabı önemli zaman kayıplarıyla geçerken, aracının tamir edildiği son 4 etaptaki gayretine karşın, gün sonunda ancak 12'inciliğe kadar çıkabildi.Rallide mücadele eden Türk ekiplerden Serhat Öztemir-Ünal Tezel ikilisi 2.39.194'lük zamanla 13. sırada, Burcu Çetinkaya-Çiçek Güney ikilisi 2.43.02.8'lik zamanla 15. sırada, Burak Çukurova-Aykan Alakoç ikilisi ise 2.47.08.2'lik zamanla 16. sırada günü tamamladılar.WRC Türkiye Rallisi'nde ikinci gün etaplarının ardından genel klasmanda ilk 10 ekip şöyle:1-Sebastien Loeb (Citroen Total) 2.19.13.52-Petter Solberg (Petter Solberg) 2.19.29.73-Mikko Hirvonen (BP Ford Abu Dhabi) 2.19.30.84-Dani Sordo (Citroen Total) 2.19.35.95-Sebastien (Ogier Citroen Junior) 2.22.34.56-Kimi Raikkonen (Citroen Junior) 2.23.50.57-Federico Villagra (Munchi's Ford) 2.24.23.68-Matthew Wilson (Stobart M-Sport Ford) 2.25.30.19-Ott Tanak (Pirelli Star Driver) 2.33.47.110-Dennis Kuipers (Stobart M-Sport Ford) 2.36.29.7WRC Türkiye Rallisi içinde ulusal seri olarak gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda, ikinci günü Fatih Kara-Bilge Ayan ikilisi ilk sırada bitirdi.İlk günün birincisi Serkan Yazıcı, Bozhane 1 etabında yarışa veda ederken, gün sonunda ulusal seride 1.34.15'lik zamanla Fatih Kara-Bilge Ayan ekibi birinci, 1.35.28.8'le Ercan Kazaz-Özcan Yılmaz ekibi ikinci, 1.40.27.3'le de Mustafa Söylemez-Cem Bakançocukları ekibi ise üçüncü oldu.WRC 6. Türkiye Rallisi, yarın (18 Nisan 2010) koşulacak 6 etabın ardından sona erecek. Organizasyonun son gününde 16,26 kilometrelik Deniz, 21,32 kilometrelik Mudarlı ve 19,22 kilometrelik Ballıca etaplarını 2 kez geçecek olan pilotlar, toplam 23 etaplık ralliyi tamamlayarak finişe ulaşmış olacaklar.