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Dünya
Deutsche Welle

Sean Penn’in başı dertte

Cuma günü yeninden yakalanan uyuşturucu baronu Guzman’ın yeri aktör Sean Penn’e verdiği gizli röportaj sayesinde tespit edildi. Penn hakkında soruşturma başlatılabilir.

10 Ocak 2016 15:11


Amerikan Rolling Stone dergisi, cumartesi günü aktör Sean Penn'in Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman ile yaptığı röportajı yayınladı.

Geçen yıl hapisten kaçan Guzman, cuma günü Los Mochis kentinde gizlendiği otel odasında Meksikalı yetkililerce yeniden yakalandı.

Guzman, Penn'e verdiği röportajda, “Dünyadaki herkesten daha fazla eroin, metamfetamin, kokain ve marihuana sağlıyorum. Elimde denizaltı, uçak, kamyon ve tekne filoları bulunuyor“ dedi.

Guzman, yaklaşık 7 saat süren röportajda uyuşturucu kaçakçılığı işine nasıl bulaştığını soran Penn'e şu yanıtı verdi: “Geldiğim yerde iş fırsatları yok. Hayatta kalmak, yiyecek almak için para kazanmanın tek yolu haşhaş yetiştirmek ve onu satmak. Söyleyebileceğim tek şey bu.“

Röportaj yardımcı oldu

Meksikalı yetkililer, Guzman'ın yakalanmasında, Penn'in röportajının katkısının olduğunu kaydetti. Meksika Başsavcısı Arely Gomez, Guzman'ın hayatını filme alma isteğini fark ettiklerini belirtti. Gomez, “Onun yerini keşfetmemizdeki en önemli etken Gomez'in hayatını anlatan bir film yapma niyetiydi. Bunun için aktrisler ve yapımcılarla iletişime geçiyordu” dedi.

Röportaj için arabuluculuğu ise bir televizyon dizisinde uyuşturucu baroniçesini canlandıran Meksikalı aktris Kate Del Castillo'nun yaptığı kaydedildi.

Meksikalı yetkililer Penn ve Del Castillo hakkında soruşturma başlatıp başlatmamayı düşünüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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