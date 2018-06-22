SDÜ profesörü hakkında suç duyurusu

Taner ERDEM/ISPARTA, (DHA) - EĞİTİM ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM- İŞ) Isparta Şube Başkanlığı, Süleyman Demirel Üniversitesi\'nde (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı\'nda görevli Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir hakkında, Twitter hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı\'nda görevli Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, twitter hesabından bir kullanıcıya yönelik, \"Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar, senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım?\" paylaşımında bulundu.

\'R\'Yİ \'T\' OLARAK YAZMIŞIN DİYE AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkiler üzerine Prof. Dr. Özdemir önce sosyal medya hesabını kapattı, ardından ise \"O kullanıcı sürekli siyasi konularda yazıyordu. İnsanların sinir uçlarına dokunacak mesajlar yayınlıyordu, cevap olarak yazdım. \'Patlatılıyor\' değil \'parlatılıyor\' olacaktı, \'r\' harfini \'t\' olarak yazmışım. Parlatılıyor derken militanlaştırılıyor, yetiştiriliyor anlamında\" diye açıklama yaptı.

REKTÖRLÜK SORUŞTURMA BAŞLATTI

SDÜ Rektörlüğü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunurken, EĞİTİM- İŞ Isparta Şube Başkanlığı ise Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. EĞİTİM- İŞ Isparta Şube Başkanı Baki Tok, fizik profesörü olan Ahmet Faruk Özdemir\'in söylemini şiddetle kınadıklarını söyledi.

\"Öğretmenlik mesleğine yapılan alenen hakareti ve cinsiyet gözeterek kadınlara karşı aşağılama ve hakareti kabul etmiyoruz\" diyen Baki Tok, şunları kaydetti:

\"Bugün Cumhuriyet Başsavcılığına bu konu ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bu kişinin attığı tweet ve kadınlara yaptığı hakaret, ahlaki yozlaşmanın geldiği noktanın en somut örneğidir. Şahsın\' harf hatası\' demesi ve kendini savunması da anlaşılır gibi değildir. Gerçekten harf hatası olsaydı attığı tweeti siler, düzeltip yeniden atardı. Ama gelen tepkiler üzerine doğrudan hesabını kapatması, bir gün sonra \'harf hatası\' diye açıklama yapması suçunun göstergesidir. Harf hatası olduğunu kabul bile etsek bu nasıl bir anlayıştır ki; \'Senin zihniyetindeki öğretmenler\' derken kendi görüşünden olmayan kişileri direkt olarak ötekileştiriyor ve suçluyor. Ne yazık ki bir eğitim sendikası da öğretmenlere ve kadınlara yapılan bu hakareti ve ötekileştirmeyi savunuyor. Bu konuyla ilgili son sözümüz; testinin içinde ne varsa dışına da o sızar.\"



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