Schweinsteiger'e Everton yolu açıldı

Everton menajeri Ronald Koeman, Manchester United'ın orta alan oyuncusu Bastian Schweinsteiger'i transfer etmeye hazırlanıyor.

Alman Milli Takımı'yla pek çok başarı yaşayan Schweinsteiger, Jose Mourinho geldiğinden bu yana adeta istenmeyen adam ilan edildi.

James McCarthy'nin sakatlığı ve Gareth Barry'nin 35 yaşına gelmesi Everton patronu Koeman'a orta sahada yeni seçenekler aramaya itiyor. Schweinsteiger o seçenekler arasında ilk sırada.

Mourinho'yla arasındaki sebebini kimsenin bilmediği gerginlik yüzünden Schweinsteiger genç takımla idmanlara çıkıyordu.



Kısa süre önce Mourinho, Manchester United'ta futbol oynamasını yasaklamış, kısa bir süre sonra da yeniden A takımla idmanlara çıkacağı haberi gelmişti.