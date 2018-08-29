Schweinsteiger'den görkemli veda

Alman futbolunun sembol isimlerinden Bastian Schweinsteiger, Bayern Münih ile Chicago Fire arasında oynanan jübile maçı ile kariyerini noktaladı.

Son yılların en önemli futbolcuları arasında gösterilen Schweinsteiger'in jübile karşılaşmasında, 34 yaşındaki oyuncunun profesyonel olarak 13 yıl boyunca formasını giydiği Bayern Münih, son kulübü Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire'ı Allianz Arena'da konuk etti.

75 bin taraftarın önünde her iki takımın formasını da birer devre boyunca terleten Schweinsteiger, Bayern Münih'in 4-0 kazandığı mücadelenin son golüne de imza attı.

Maç sonunda duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Schweinsteiger, futbol kariyerinde Bayern Münih'in her zaman ayrı bir yeri olacağını söyledi.

13 yaşında altyapısında formasını giymeye başladığı Bayern Münih'te 500 maça çıkan Schweinsteiger, 68 gol ve 100 asiste imza attı. Bu süreçte 8 lig, 7 Almanya Kupası ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran orta saha oyuncusu, 2016'da emekliye ayrıldığı Almanya Milli Takımı'nda ise 121 maçta görev aldı.

Yaşadığı uzun dönemli sakatlıklar nedeniyle kariyerinin son yıllarında eski performansından uzaklaşan Alman oyuncu, Manchester United ve Chicago Fire takımlarında da forma giydi.