Schweinsteiger-Ana Ivanovic çifti evlendi

Almanya Milli Takımı kaptanı Bastian Schweinsteiger 2014 yılından bu yana birlikte olduğu ünlü Sırp tenis yıldızı Ana Ivanovic ile evlendi.

Venetik City Hall'de kıyılan nikahta İvanovic beyaz elbisesiyle Schweinsteiger ise lacivert takım elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.

Eski Fransa Açık Şampiyonu Ana Ivanovic ile Venedik'te görkemli bir evlilik töreni yapan Schweinsteiger böylece 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisinin de Venedik'teki düğün hayalini gerçekleştirmiş oldu.

31 yaşındaki yıldız futbolcu ve 28 yaşındaki Sırp raket hayatlarını birleştirdikleri nikâh töreninden sonra tekneyle Venedik Kanalı turuna çıktılar.

Düğün törenine Almanya Teknik Direktörü Löw, alman golcü Thomas Müller tenis yıldızları Angelica Kerber ve Andy Murray de katıldı.