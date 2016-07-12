T24 LogoT24 Logo
Spor

Schweinsteiger-Ana Ivanovic çifti evlendi

Düğün törenine Almanya Teknik Direktörü Löw, Thomas Müller tenis yıldızları Kerber ve Andy Murray gibi isimler katıldı

12 Temmuz 2016 22:16

Almanya Milli Takımı kaptanı Bastian Schweinsteiger 2014 yılından bu yana birlikte olduğu ünlü Sırp tenis yıldızı Ana Ivanovic ile evlendi.

Venetik City Hall'de kıyılan nikahta İvanovic beyaz elbisesiyle Schweinsteiger ise lacivert takım elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.

Eski Fransa Açık Şampiyonu Ana Ivanovic ile Venedik'te görkemli bir evlilik töreni yapan Schweinsteiger böylece 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisinin de Venedik'teki düğün hayalini gerçekleştirmiş oldu.

31 yaşındaki yıldız futbolcu ve 28 yaşındaki Sırp raket hayatlarını birleştirdikleri nikâh töreninden sonra tekneyle Venedik Kanalı turuna çıktılar.

Düğün törenine Almanya Teknik Direktörü Löw, alman golcü Thomas Müller tenis yıldızları Angelica Kerber ve Andy Murray de katıldı.

ETİKETLER

bastian SchweinsteigerAna Ivanovicevlendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24