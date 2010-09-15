-SCHUSTER: CSKA SOFYA ZORLU BİR TAKIM İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, yarın CSKA Sofya ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçını kazanarak gruba 3 puanla başlamak istediklerini söyledi. Schuster, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ''Grubumuzdaki ekipler üst düzeyde takımlar ve kolay rakipler değil. Bizim yapmamız gereken, yarınki maça 3 puanla başlayarak yolumuza devam etmek'' diye konuştu. Takımda Quaresma'nın ufak bir sakatlığının bulunduğunu, Bobo'nun da dünkü çalışmayı yarıda bıraktığını anlatan Alman çalıştırıcı, iki futbolcu için de yarın karar vereceklerini söyledi. -''KADRODA DEĞİŞİKLİK OLACAK''- Her maçta kadroda değişiklikler yaptığının hatırlatılıp, yarın da böyle bir uygulamada bulunup bulunmayacağı sorusuna Schuster, ''Birkaç değişikliğimiz olacak. Yarın ve pazar günü ciddi rakiplerle oynayacağız. İki maçta da kazanmak için hazır olmalıyız. Bu nedenle kadroda farklılık olabilir'' yanıtını verdi. Schuster, bu konudaki bir başka soruya da şöyle cevap verdi: ''Quaresma'nın sakatlanmasını asla istemezsiniz. Guti, Cenk veya Hakan'ın da öyle. Ama futbolda buna hazırlıklı olmalısınız. Her türlü sakatlık yaşayabilirsiniz. Futbolcularımın hepsi, yıldız bir futbolcu oynamadığında yerini alıp onu aratmayacak şekilde oynayabiliyor. Şanslıyım, çünkü tüm futbolcularım hazır ve değişikliklere hemen uyum sağlıyor. Değişiklik yaptığımızda içimiz rahat, çünkü oynayacak futbolcunun işini iyi yapacağını biliyoruz.''