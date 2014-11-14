Schumacher'e anlamlı ödül



Berlin’deki Bambi ödül töreni yine ünlüler geçidine sahne oldu. Tam 20 yıl önce dün ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Michael Schumacher spor kariyeri nedeniyle Bambi ödülüne layık görüldü.

Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle yaklaşık 6 ay komada kalan ve henüz rehabilitasyon tedavisinden çıkamayan sporcu, ödülü almak için geceye katılamadı. Ödülü takdim etmek için Formula 1'in mevcut şampiyonu Sebastian Vettel sahne aldı. Vettel kısa bir konuşma yaparak “Ona bu ödülü bizzat takdim edebilmeyi ne kadar da isterdim” dedi. Ödülü Schumacher adına menajeri Sabine Kehm ve uzun yıllardır takım şefi Ross Brown aldı.

Yaşam boyu onur ödülü bu yıl yönetmen Helmut Dietl'e verildi. Geçen yıl kanser olduğunu kamuoyuna açıklayan Dietl ödülünü alırken yaptığı konuşmayla seyircileri güldürdü. Hayatı boyunca 960 bin adet sigara içtiğini ve buna rağmen hayatta kaldığını, nihayet yaşam boyu onur ödülünü alabildiğini belirten Dietl “Eğer 10 yıl içinde tekrar bir yaşam ödülü verecek olursanız, ben hazırım” diye konuştu.

Eğlence dalında şarkıcı Helene Fischer ödüle layık görüldü. Fischer törenin açılışında geçen yıl olduğu gibi “Atemlos” şarkısını seslendirdi.

Alman milli futbolcular Philipp Lahm ve Miroslav Klose de Bambi ödülüne layık görülen isimler arasındaydı.

Ailelerini bir kazada kaybeden 9 çocuğa destek olan Wolfgang Sell de sessiz kahramanlar kategorisinde Bambi ödülü kazandı.