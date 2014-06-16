T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Schumacher taburcu oldu

Aylardır suni komada tutulan Formula 1 pilotu Michael Schumacher hastaneden taburcu edildi.

16 Haziran 2014 16:15


Michael Schumacher, 29 Aralık'ta Fransız Alplerinde geçirdiği kayak kazası sonucu ağır bir beyin travması geçirmiş ve Grenoble kentindeki bir hastanede ameliyata alınmıştı. Schumacher'in sağlık durumu uzun süre hayati tehlikesini korumuştu.

Schumacher'in menajeri Sabine Kehm tarafından yapılan yazılı açıklamada, "taburcu olan Schumacher'in rehabilitasyon aşamasına geçileceği" belirtildi. Açıklamada Schumacher'in sağlık durumu hakkında ayrıntıya ver verilmemesi dikkat çekti.

Açıklamada, Schumacher ailesinin tedavide görev alan hastane çalışanlarına teşekkürleri vurgulanırken, bundan sonraki rehabilitasyon sürecinin "kamuoyunun dikkatlerinden uzakta devam edeceği" kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AylardırFormulaMichael SchumacherSchumacherAralık Fransız AlplerindeGrenobleSabine KehmDeutsche Welle Türkçe DW/sid/dpa/AFP/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24