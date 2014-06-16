Schumacher taburcu oldu



Michael Schumacher, 29 Aralık'ta Fransız Alplerinde geçirdiği kayak kazası sonucu ağır bir beyin travması geçirmiş ve Grenoble kentindeki bir hastanede ameliyata alınmıştı. Schumacher'in sağlık durumu uzun süre hayati tehlikesini korumuştu.

Schumacher'in menajeri Sabine Kehm tarafından yapılan yazılı açıklamada, "taburcu olan Schumacher'in rehabilitasyon aşamasına geçileceği" belirtildi. Açıklamada Schumacher'in sağlık durumu hakkında ayrıntıya ver verilmemesi dikkat çekti.

Açıklamada, Schumacher ailesinin tedavide görev alan hastane çalışanlarına teşekkürleri vurgulanırken, bundan sonraki rehabilitasyon sürecinin "kamuoyunun dikkatlerinden uzakta devam edeceği" kaydedildi.