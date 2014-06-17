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Dünya
Deutsche Welle

Schumacher sevindirdi

Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in aylardır tutulduğu suni komadan çıkması spor dünyası ve Schumacher'in hayranlarınca sevinçle karşılandı. Schumacher'in tedavisine bir rehabilitasyon merkezinde devam edilecek.

17 Haziran 2014 13:12


Michael Schumacher, 29 Aralık'ta Fransız Alplerinde geçirdiği kayak kazası sonucu ağır bir beyin travması geçirmiş ve Grenoble kentindeki bir hastanede ameliyata alınmıştı. Schumacher'in sağlık durumu uzun süre hayati tehlikesini korumuştu. Schumacher'in hastaneden taburcu olduğunu menajeri Sabine Kehm bir yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Schumacher'in bundan sonraki tedavisine İsviçre'nin Lozan Kanton Tıp Fakültesi Hastanesi'nde (CHUV) devam edilecek. CHUV, alanında İsviçre'nin önde gelen kurumları arasında yer alıyor. Rehabilitasyon merkezi, Schumacher'lerin evine yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Cenevre Gölü kıyısında bulunan "Schumacher Villası", Lozan'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta.

Tepkiler

Michael Schumacher'in aylardır tutulduğu suni komadan çıkması spor dünyasında sevinçle karşılandı:

* FIFA Başkanı Joseph Blatter: "Michael Schumacher'in taburcu olması muhteşem bir haber. Bundan sonraki rehabilitasyon aşamasında kendisine başarılar diliyorum."

* Daimler Başkanı Dieter Zetsche: "Michael Schumacher'in komadan çıkması bizi mutlu etti. Bu sevindirici bir işaret. Bundan sonra tedavisinin mesafe kaydetmesini ve daha iyi haberlerini almayı umuyoruz."

* Eski Formula 1 pilotu Jacques Laffite: "Bu günü uzun zamandır bekliyorduk. Bundan sonrası zorlu geçecek. Ancak gelişmeyi umut verici olarak görüyoruz."

'Savaşa devam Michael!'

* Eski Formula 1 pilotu, Mercedes Motor Sporları Denetim Kurulu Başkanı Niki Lauda: "Aylardır iyi haberlerini bekliyordum. Rehabilitasyonun bundan sonra hızlı geçmesini umuyorum."

* Alman milli takımı oyuncusu Lukas Podolski: "Muhteşem bir haber. Duyduğumda ne kadar sevindim, tarif etmesi zor."

* Formula 1 pilotu Nico Rosberg: "Michael'in iyileşme yolunda önemli bir adım atması muazzam bir haber. Savaşa devam Michael!"

* Formula 1 pilotu Fernando Alonso: "Haftaya bu güzel haberle başladık. Tadavisinin olumlu seyretmesinden çok mutluyum."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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