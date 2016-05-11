Schulz'dan vize muafiyeti açıklaması



Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamasının hedeflendiği gibi haziran ayı sonuna yetişmesinin artık mümkün olmadığını belirtti. Almanya’daki Deutschlandfunk radyosuna konuşan Schulz, Türkiye tüm kriterleri yerine getirmeden Avrupa Parlamentosu’nun konuyu gündemine almasının “kesinlikle tartışılamayacağını” kaydetti ve bu nedenle Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vize muafiyeti tanınması yönündeki tavsiye kararını yetkili Adalet Komisyonu’na iletmediğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’nin (AB) talepleri doğrultusunda terörle mücadele yasasında istenen değişiklikleri yapmaya yanaşmıyor. Vize muafiyeti konusundaki tartışmanın ışığında Türkiye ile AB arasındaki mülteci iade anlaşmasının geleceği de belirsizleşmekte. Erdoğan’ın danışmanı Burhan Kuzu dün Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajında “Avrupa Parlamentosu, yarın Türk Vatandaşlarına Avrupa yolunu vizesiz açacak raporu görüşecek. Yanlış bir karar verirse Mültecileri göndeririz!” ifadesini kullandı. “Bild” gazetesinin haberine göre ise Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière Türkiye'nin vize muafiyetiyle ilgili bütün kriterleri yerine getireceğinden şüpheli olduğunu söyledi. De Maizière'in Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) salı günü Berlin'de yapılan bir oturumunda Erdoğan'ın “kriterleri yerine getirmeye niyetli olmadığı aşikar” diye konuştuğu belirtildi. Haberde bakanın, “kriterler yerine getirilmezse vize mecburiyeti kalkmaz” dediğine yer verildi.