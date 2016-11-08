Schulz'dan çağrı: Geri dönün

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Alman Dergi Yayıncıları Birliği'nin "Yılın Avrupalısı" kategorisinde Altın Victoria ödülüne layık görüldü. Başkent Berlin'de "Yayıncılar Gecesi" adıyla düzenlenen akşamda ödülünü alan Schulz, burada yaptığı konuşmada Türkiye'de yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Schulz, konuşmasında Erdoğan'ın adını zikretmeden, "Ankara'daki iktidar sahiplerini yollarından geri dönmeye ve Avrupa'nın demokrasilerimizin güçlenmesi için diyaloğa uzattığı eli tutmaya çağırıyorum" diye konuştu. Schulz, adını zikretmediği Erdoğan'dan muhaliflere yönelik operasyonları sonlandırmasını ve Batı ile ilişkilerini düzeltmesini istedi.

Avrupa'nın Türkiye ile iyi ilişkiler istediğini ve mülteci krizinin üstesinden gelinmesinde Türkiye'nin büyük katkısının farkında olduğunu dile getiren Schulz, "Ancak terör ve çatışmalar, muhaliflerin açıkça takibata uğramasını haklı çıkarmıyor" dedi. Schulz, "Kim basın özgürlüğünü baltalarsa o demokrasiyi öldürmüş olur. Ve şu anda Türkiye'de yaşananlar sadece endişe verici değil, aynı zamanda kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Can Dündar'a da ödül

Can Dündar da Alman Dergi Yayıncıları Birliği'nin (VDZ) Basın Özgürlüğü kategorisinde Altın Victoria ödülüne layık görüldü.

Ödülün Can Dündar'a verilmesiyle ilgili daha önce yapılan açıklamada, Dündar'ın „sarsılmaz azim ve tam bir kişisel bağlılık ile bağımsız ve açık gazeteci yolundan ayrılmadığı” belirtildi. Açıklamada, "basın özgürlüğüne yönelik dünyada artan tehditler karşısında Can Dündar ve yarattığı etkinin cesaret ve umut verdiği” ifade edildi.

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dpa/HS/JD