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Dünya
Deutsche Welle

Schulz: SPD sorumluluklarının bilincinde

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in koalisyon krizine siyasi çözüm arayışı çerçevesinde perşembe günü kabul edeceği SPD lideri Schulz olumlu mesajlar verdi.

23 Kasım 2017 02:32

Almanya'da koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından başlayan siyasi kriz sürüyor. Liderlere sorumlu davranma çağrısında bulunan Almanya Cumhurbaşkani Frank-Walter Steinmeier siyasi parti liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Steinmeier Bellevue Sarayı'nda Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı Horst Seehofer'i ağırladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Steinmeier Seehofer'in yanı sıra Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Voßkuhle ile görüşerek süreci değerlendirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı dün Yeşiller Partisi eş Başkanları Simone Peter ve Cem Özdemir'in yanı sıra Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı yarın ise Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz'u kabul edecek. Schulz görüşme öncesinde Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in koalisyon krizi konusunda inisiyatifi eline almasını olumlu bulduğunu söyledi. "SPD şu anki zor durumda sorumluluklarının tamamen bilincinde" diye konuşan Schulz, partisinin istikrarlı hükümet kurulması arayışında yapıcı davranacağının güvencesini verdi. Martin Schulz, "Önümüzdeki gün ve haftalarda ülkemiz için iyi bir çözüm bulacağımıza eminim" dedi.

Hali hazırda Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyonda olan Sosyal Demokrat Parti, Eylül ayındaki seçimlerden bu yana muhalefette kalma yönünde tavır sergiliyor.

Cumhurbaşkanı Steinmeier Perşembe günü Schulz'un yanı sıra Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble ile de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta ise Federal Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin liderleri ile krizden çıkış konusunda görüşmeler yapmayı planlıyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Anna Engelke yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının bu bağlamda Eyalet Temsilciler Meclisi ve anayasa hukuku uzmanlarıyla da görüşeceğini söyledi.

DPA, HT/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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