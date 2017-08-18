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Dünya
Deutsche Welle

Schulz: Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı

Erdoğan'ın seçimleri boykot çağrısına tepkiler artıyor. Martin Schulz, "Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı" derken Dışişleri Bakanı Gabriel ise "Bu, ülkemizin egemenliğine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir saldırıdır" dedi.

18 Ağustos 2017 21:11

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan adayı Martin Schulz, Erdoğan'ın Almanya seçimlerine yönelik yaptığı boykot çağrısını sert bir şekilde eleştirdi.

Schulz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı. Özgür ve demokratik Türkiye için savaşanlara daha çok destek olacağız" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise tepkisini "Bu, ülkemizin egemenliğine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir saldırıdır" sözleriyle dile getirdi. RND'ye konuşan Gabriel, "Erdoğan tutumuyla Almanya'daki insanları birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Gabriel, Almanya'daki tüm seçmenlerden Erdoğan'ın nüfuz etme çabalarına karşı koymalarını istedi ve "Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere karşı bu oyuna gelmediğimizi gösterelim" dedi.

"Almanya'da insanlar Erdoğan'ın Türkiye'de yok etmek istediği şeyleri buluyor"

Almanya Dışişleri Bakanı, "Almanya'da hangi milliyetten olursa olsun insanlar Erdoğan'ın Türkiye'de yok etmek istediği şeyleri buluyor: Özgürlük, hukuk devleti ve demokrasi" şeklinde konuştu.

Almanya'daki Türk ve Kürt derneklerinden de eleştiri geldi. Almanya Türk Toplumu adlı dernekten yapılan açıklamada, Türkiye kökenli Alman vatandaşlarına seçimlere katılma çağrısı yapıldı. Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, "Demokrasi ile ilgili konularda derse ihtiyacımız yok. Erdoğan'ın Almanya'daki Türkler üzerinde sahip olmak istediği 'baba' tutumu artık sona ermeli" şeklinde konuştu.

Almanya Kürt Toplumu Genel Sekreteri Cahit Başar ise Erdoğan'ın tutumunu "benzeri olmayan bir utanmazlık" olarak nitelendirdi. Başar, "Türk hükümetinin etkisi altında bulunan Ditib ya da UETD gibi örgütlerin, Cumhurbaşkanı'nın çağrısını uygulamaya koymaya çalışacaklarını" savundu.

Almanya Kürt Toplumu, Almanya'daki tüm Türk ve Kürt kökenlilere, Erdoğan'ın çağrısına karşı koyup seçimlerde Almanya'daki demokratik partilere oy vermeleri çağrısında bulundu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, BS/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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