Schulz: Deniz Yücel için kaygılıyım

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz, İstanbul'da gözaltına alınan Die Welt muhabiri Deniz Yücel ile ilgili kaygılarını dile getirdi. Neuen Westfälischen gazetesine konuşan Schulz, federal hükümetin Yücel için her yolu devreye sokmasını takdir ettiğini de kaydetti.

Yücel'in gözaltında olmasından kaygı duyduğunu ifade eden Schulz, "Avrupa Parlamentosu Başkanı olduğum dönemde de Türkiye'de basın özgürlüğünün kısıtlanmasını açık bir şekilde eleştirdim" diyerek eleştirilerini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat ilettiğine de dikkat çekti.

"Basın dördüncü güç"

Schulz, ABD Başkanı Donald Trump'ın basın özgürlüğüne yönelik açıklamalarına da değinerek "Bir ABD Başkanı basını korkutup kendisi medyanın bekçiliğine soyunuyorsa o zaman ona bunun demokrasi düşmanı bir yaklaşım olduğunu söyleme cesaretine sahip olunmalıdır" şeklinde konuştu.

Basının dördüncü güç olduğuna dikkat çeken Schulz, gazetecilerin de bekçilik işlevi olduğunu kaydetti.

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, geçen hafta salı günü İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Türk ve Alman vatandaşlığı bulunan Yücel’in Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenen e-postalarına yönelik haberleri nedeniyle "terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandası” yaptığı öne sürülüyor.

Yücel'in gözaltına alınmasının ardından federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmede, Yücel'in soruşturma sürecinin adil ve hukuk ilkelerine bağlı kalınarak yürütülmesi gerektiği talebini ilettiğini açıklamıştı.

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