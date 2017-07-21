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Dünya
Deutsche Welle

Schulz: Alman askerleri Konya'dan çekilsin

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye'nin ziyaret yasağını sürdürmesi halinde Alman askerlerinin Konya'daki hava üssünden çekilmesini istedi.

21 Temmuz 2017 22:33

Alman SWR radyosunun haftalık söyleşi programına katılan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, Konya hava üssü konusunda Türkiye ve Almanya arasında yaşanan krizle ilgili açıklamalar yaptı.

Alman milletvekillerine Konya'da görev yapan Alman askerlerini ziyaret izni verilmemesine değinen Schulz, Türkiye'nin ziyaret yasağını sürdürmesi halinde Alman askerlerinin üsten çekilmesi gerektiğini söyledi.

Ziyaret yasağının kabul edilemeyeceğini ifade eden Schulz, Alman askerlerinin NATO misyonu çerçevesinde hangi koşullar altında konuşlanmış olduğunun çok iyi bilindiğini ifade etti.

NATO misyonu çerçevesinde görevlendirilmiş olsa da Alman ordusunun parlamentoya bağlı olduğunu ifade eden Schulz, "NATO'nun Türk yönetimine AWACS misyonunu tehlikeye attığını açıkça söylemesi gerektiğini" kaydetti. Schulz, "Türkiye tutumunu değiştirmezse Alman askerleri Konya'dan çekilmeli" diye sözlerini sürdürdü.

Türk hükümeti, kısa bir süre önce Alman milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı. Alman askerleri, keşif uçuşları yapan AWACS tipi uçaklarla NATO misyonu çerçevesinde IŞİD'le mücadeleye katılıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/HS/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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