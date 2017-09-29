Schröder Rus devi Rosneft’in yönetiminde

Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder Rusya'nın en büyük petrol üretici firması Rosnef'in Denetleme Kuruluna seçildi. Rus medyasında yer alan haberlerde, 73 yaşındaki eski sosyal demokrat politikacı Schröder'in Denetleme Kurulunun başkanlığını üstlenmesinin de olası olduğu belirtildi.

St. Petersburg’da bu göreve seçilmesi dolayısıyla yaptığı konuşmada Schröder, siyasi ve ekonomik deneyimlerini holdinge taşıyacağını söyledi. Schröder daha önce yaptığı açıklamada da bu görevle Almanya ve Avrupa’nın enerji ihtiyacının güvence altına alınmasına katkıda bulunmak istediğini söylemişti.

Rosneft, Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki askeri harekatının ardından 2014 sonbaharından bu yana AB'nin yaptırım listesinde. Rusya devleti, Rosneft holdinginin hisselerinin büyük çoğunluğuna sahip.

Schröder'e eleştiriler

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in Rus petrol devi Rosneft için çalışacak olması Sosyal Demokrat Parti içinde şaşkınlık yaratmıştı.

Almanya genel seçimi sırasında Schröder'in Sosyal Demokrat Parti’deki üyeliği ve seçim kampanyaları sırasında bazı toplantılarda boy göstermesi de eleştiri toplamıştı.

Schröder'in Rosneft şirketinde görev alacak olması diğer partilerin de eleştirilerine hedef oldu. Yeşiller Partisi eski Genel Başkanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Reinhard Bütikofer, Schröder'in tercihini "utanmazca" olarak nitelendirdi. Schröder ise kendisine yönelik eleştirileri geri çevirmişti.

Gazprom için de çalıştı

1998-2005 yılları arasında Almanya başbakanlığı görevini yürütmüş olan Schröder, bu görevinin ardından Rus enerji şirketi Gazprom için çalışmaya başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kişisel dostluğu olduğu bilinen Schröder'in Putin‘in aracılığıyla şimdi Rusya‘nın daha büyük petrol şirketi olan Rosneft'te önemli bir pozisyona getirildiği yorumları yapılıyor.

dpa/ÇA/HS

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