Schmidt'in ardından neler söylediler?



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, "Savaş sonrası Almanya'nın en önemli politikacılarından birini kaybetmiş olmamız nedeniyle üzgünüz" diyerek Schmidt'in çok özel bir başbakan olduğunu ve büyük hizmetleri olduğunu vurguladı. Gauck, Schmidt'in zor durumlarda kararlı davranan ve uzlaşmacı bir kişiliği olduğunu da sözlerine ekledi.

Schmidt'in mensubu olduğu Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ise “Helmut Schmidt’in ölümünden dolayı üzüntü içindeyiz ve onun aramızdan biri olmasından dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Peter Tauber, “Helmut Schmidt'e ülkemize hizmetleri dolayısıyla teşekkür etmek istiyorum. Hem kendi adıma hem de partim Hristiyan Demokrat Birlik adına” şeklinde konuştu.

Bavyera eyaletinde örgütlü Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ise Helmut Schmidt'in özellikle Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) döneminde terörizme karşı verdiği mücadelesini ve Avrupa düşüncesini öne çıkarmasını vurguladı. Seehofer, “Krizlerin üstesinden gelmedeki başarısı, Almanya ile Fransa arasında dostluğunu pekişmesine katkıları ve Avrupa'nın bütünleşmesi onun adıyla özdeşleşmiştir” diye konuştu.

Yeşiller Partisi'nin Eş Başkanı Cem Özdemir, “Helmut Schmidt'in yasını tutuyoruz. Onun keskin zekasını, siyasi tartışmalardan aldığı zevki ve pragmatizmini hep arayacağız” derken, Sol Parti'den Gregor Gysi de bilgeliği ile Schmidt'in çağın tartışmalarına önemli katkıda bulunduğunu artık bundan yoksun kalacaklarını vurguladı.

Avrupalı politikacılar ne dedi?

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Hem benim hem Avrupa’nın bir dostu olarak onu her zaman arayacağız. Çünkü siyasi cesareti ile birçok şeyi değiştirmiş olan özel bir kişiyi kaybetmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

AB Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Schmidt’in çok özel bir yeri olan bir başbakan olduğunu belirterek “Onun ölümü Almanya ve Avrupa'da bir dönüm noktası oluşturuyor. Schmidt'in entelektüel parlaklığı, çok net analizler yapabilmesi, herşeyi doğrudan söylemesi ve prensiplerine bağlılığı, başkalarıyla kıyaslanamayacak özelliklerindendi” diye konuştu.

Schmidt'i "Büyük Avrupalı" olarak nitelendiren Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Schmidt'in hazırlığını yaptığı kararların halefi Helmut Kohl ve dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafından hayata geçirildiğini ifade etti. Hollande, Schmidt'in büyük bir devlet adamı olarak piyasa ekonomisine sosyal boyut kazandırdığını da sözlerine ekledi.