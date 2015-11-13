

Hamburg'da geçen salı günü tedavi gördüğü hastanede 96 yaşında yaşama veda eden Schmidt'e devlet töreniyle veda edilecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada törenin Schmidt'in memleketi olan Hamburg'da yapılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un talimatıyla düzenlenecek devlet töreniyle ilgili ayrıntılı bir bilgi verilmedi.

Almanya'nın beşinci, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ise üçüncü başbakanı Helmut Schmidt, siyasi kariyerinin ilk yıllarından itibaren kriz yönetimindeki başarısıyla adını duyurdu.

1974- 1982 yılları arasında başbakanlık yapan Schmidt, Alman halkının en saygı duyduğu politikacılardan biriydi.