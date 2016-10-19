Schiaparelli bugün Mars’a inecek

Moskova ve Darmstadt'ta nefesler tutuldu. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rus Uzay Ajansı (Roskosmos) ortak misyonunda sona doğru yaklaşıldı.

Mars’tayaşam izleri bulabilmek amacıyla Trace Gas Orbiter (TGO) uzay aracı ile Kızıl Gezegen‘e gönderilen Schiaparelli test modülünün yedi ay süren yolculuk sonrası bugün Mars’a iniş yapması bekleniyor.

Kızıl Gezegen'e iniş, ExoMars projesinin bir parçasını oluşturuyor.

ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) uzay aracı, Mars atmosferi üzerinde incelemeler yapacak. Uzay aracının 17,5 metre genişliğinde güneş panelleri bulunuyor.

Schiaparelli’ti taşıyan uzay aracı TGO toplam 496 milyon kilometre yolculuk yaptı. TGO, pazar günü Schiaparelli’yi, gezegene 1 milyon kilometre mesafede serbest bırakmıştı.

Misyon kapsamında, Mars’taki jeolojik süreç ve kum fırtınaları hakkında da daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor. Schiaparelli’nin Mars’a inişi ExoMars misyonunun 2020’de başlayacak ikinci aşaması ExoMars Rover için bir test olacak.

Sıvı halde su var mı?

Test modülü, teleskopuyla Mars'ta yaptığı incelemelerde gezegende kanallar bulunduğu açıklamasıyla tanınan İtalyan gökbilimci Giovanni Schiaparelli'nin (1835-1910) adını taşıyor.

O dönem çoğu kişi Mars'ta gözlemlenen çizgilerin akıllı canlılarca inşa edilmiş sulama kanalları olduğuna inanmıştı. Mars'ta akıllı canlılar bulunduğu inancı H.G. Wells'in "Dünyalar Savaşı” adını taşıyan klasiğini yazmasına yol açmıştı. Ancak 20'inci yüzyılda daha gelişmiş teleskoplarla yapılan incelemeler, Mars'ta akıllı canlılar bulunduğu yönündeki efsaneleri öldürmüştü.

Bilim insanları Mars'ta bir dönem –yaşam için ana koşul sayılan- sıvı halde su bulunduğuna inanıyor. Şu anda Mars yüzeyi çok kuru, soğuk ve radyasyona maruz kalmış olsa da 3,5 milyar yıl önce çok daha farklı göründüğüne inanılıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP, BS/GA