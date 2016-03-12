Schengen'e yeni veri bankası



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière Schengen Bölgesi'ne yapılan seyahatlerin bilgilerinin girildiği toplu bir kayıt sistemi bulunmamasının büyük eksiklik olduğuna işaret etti.

De Maizière bu durumun terörle ve yasadışı göçle mücadeleyi zorlaştırdığına dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Die Welt gazetesine verdiği demeçte "Schengen Bölgesi'ne kim giriş yapıyor ve buradan ne zaman ayrılıyor bilmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Thomas de Maizière terör, suç örgütleri ve yasadışı göçle uluslararası boyutta ve etkin bir mücadele için Schengen Bölgesi'ne seyahat eden AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarının giriş yaptıkları ülke ile giriş ve çıkış tarihlerinin kayıt altına alınmasının büyük bir önem taşıdığına işaret etti.

De Maizière, "Vize ve biyometrik verilerden oluşan yeni bir sistem bizi bu kişiler vize sürelerini aştığı takdirde bilgilendirebilir" şeklinde konuştu.

"Var olan veri bankalarını daha iyi birleştirmeliyiz"

Halihazırda kullanımda olan veri bankalarının daha etkin bir biçimde birleştirilmesinin önemine dikkat çeken Almanya İçişleri Bakanı yeni bir kayıt sistemi üzerinde çalışıldığını söyledi. Bakan söz konusu sistemin AB dış sınırlarının güvenliğini pekiştirmenin yanı sıra, AB'ye havayoluyla seyahatlerde de güvenliği artıracağının altını çizdi. De Maizière, Almanya'ya gelen sığınmacıların kayıt altına alınması konusunda yaşanan sıkıntıların da kontrol altına alındığını vurguladı.