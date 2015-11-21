Schengen anlaşması tehlikede mi?

Paris saldırıları ardından acil gündemle toplanan Avrupa Komisyonu, Schengen bölgesinde AB vatandaşı olmayanlara uygulanan güvenlik kontrollerin 2016'dan itibaren artık AB vatandaşlarına da uygulanmasına karar verdi. Daha köklü reformlar da yolda. Yunanistan'ın 'ortak istihbarat teşkilatı' çağrısına ise Almanya karşı çıktı.

AFP’de yer alan habere göre; Avrupa Birliği, katılan ülkelerin sınırları içinde pasaportsuz seyahat imkânı tanıyan Schengen anlaşmasında değişiklik yapma kararı aldı. Paris saldırıları ardından gelen kararla yıl sonuna kadar sınır güvenliği konusunda köklü reformlar yapılması planlanıyor.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve’ün duyurduğu değişikliğe göre, toplantıda Schengen bölgesi sınırlarındaki güvenlik tedbirlerinin acilen artırılması kararı alındı. “Bu, hayati önem taşıyan bir değişiklik” diyen Cazeneuve, daha köklü bir reformun da yolda olduğunu aktardı.

AB vatandaşları da kontrol edilecek

Avrupa Komisyonu, yıl sonuna kadar hayata geçecek değişiklikle, sınırda sistematik ve zorunlu kontrollerin başlatılması ve serbest seyahat hakkı tanınmış kişilerin dahi bu kontrollere tabi tutulması kararı aldı.

Yani 26 Avrupa ülkesinin katılımından oluşan pasaportsuz seyahat bölgesi Schengen’de, mevcut düzenlemeye göre sadece AB vatandaşlarına uygulanan sabıka kontrolü artık AB vatandaşlarına da uygulanacak.

129 kişinin öldüğü Paris saldırıları sonrası yürütülen soruşturmada, saldırganların kontrolden geçmeden Suriye’den Avrupa’ya girebildikleri anlaşılmış, bazı saldırganların Belçika’dan Fransa’ya yanlarındaki silahlarla sorunsuz bir biçimde geçtikleri tespit edilmişti.

1995’te ismini Lüksemburg’un bir sınır köyünden alarak kurulan Schengen bölgesi, 22 AB ülkesi ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn’ı kapsıyor. AB ülkeleri İngiltere, İrlanda, Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya ve Kıbrıs ise Schengen bölgesinde yer almıyor.

Almanya ortak istihbarat istemiyor

IŞİD’i “devasa kaynakları olan bir canavar” olarak tanımlayan Fransa Adalet Bakanı Christine Taubira, kriz toplantısındaki bakanlara IŞİD’le daha geniş kapsamlı bir mücadele çağrısı yaptı. AB’nin yürütme erki olan komisyon da, üye ülkelere ortak bir istihbarat servisi kurulması için çağrı yaptı ancak Almanya bu fikre karşı çıktı.

PNR sistemi de görüşüldü

Avrupa Birliği İçişleri Bakanları ayrıca Fransa’nın öne sürdüğü ABD tarzı Yolcu İsim Kaydı (PNR) sistemini de değerlendirdi. Bu sisteme göre AB ülkelerinde uçan tüm yolcuların kaydının tutulması ve isteyen hükümet yetkilileriyle paylaşılması gerekiyor. Ancak AB ülkeleri, vatandaşların kişisel bilgilerini tamamen paylaşan bu sisteme gelecek tepkiler nedeniyle bu fikre sıcak bakmıyor.

Bakan Cazeneuve ise Fransa’nın saldırılar ardından sınır güvenliği konusundaki olağanüstü hâl uygulamasını, “terör tehditleri gerekli kıldığı sürece” sürdüreceğini vurguladı.