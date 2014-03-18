Schalke’nin veda maçı



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselecek iki takım daha bu akşam yapılacak ikinci tur rövanş karşılaşmalarıyla belli olacak. Alman temsilcisi Schalke, üç hafta önce sahasında ağırladığı İspanyol devi Real Madrid’e 6-1 yenilmiş ve çeyrek final şansını daha Gelsenkirchen’de harcamıştı.

Üç yıl üst üste çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Real Madrid, Schalke’yi eleyip bir kez daha son sekiz takım arasına girecek. Real Madrid, Alman takımlarına karşı sahasında oynadığı son 25 maçtan sadece 2’sini kaybetti. Buna karışılık 19 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Madrid ekibi, geçen sezon yarı finalde ağırladığı Borussia Dortmund’u 2-0 yenmiş ancak ilk maçta aldığı 4-1'lik mağlubiyet nedeniyle Devler Ligi’ne veda etmişti.

Schalke ise İspanyol takımlarıyla oynadığı son 14 maçtan sadece 2’sini kazandı. Mavi-beyazlı camia güçlü rakipleri karşısında tur şanslarının olmadığını kabul ediyor. Ancak Schalke menajeri Horst Heldt, Avrupa sahnesine kendilerine yakışır şekilde veda etmek istediklerini ifade ederek “Bu bizim için parkta yürüyüş ya da şirket gezisi olmayacak” diyor.

Schalke’nin iki yıldızı Kevin Prince Boateng ve Klaas Jan Huntelaar’ın durumları belirsiz. Teknik direktör Jens Keller, son antrenmanda yaptığı açıklamada Real Madrid karşısında iki yıldız futbolcuya ilk 11'de forma vermeyip dinlendirebileceğini ifade etti. Sakatlıkları bulunan Christian Fuchs, Felipe Santana ve Jefferson Farfan da rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

Bu akşam (18 Mart Salı) Santiago Bernabeu stadında oynanacak maçı Rus hakem Sergey Karasev yönetecek. Karşılaşma TSİ 21:45’te başlayacak.

Cimbom Londra’da tur avında

Gecenin diğer maçında Galatasaray, ikinci tur rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Chelsea ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar İstanbul’daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibi karşısında turu getirecek skoru yakalamaya çalışacak.

Tur atlaması için mutlaka gol atması gereken Galatasaray, golsüz beraberlik veya yenilgi halinde Şampiyonlar Ligi’ne veda edecek. 1-1'lik eşitlikte maç uzarken, bu skorun üstündeki beraberlikler ve galibiyet Galatasaray'ı çeyrek finale taşıyacak.

Bir basın toplantısı düzenleyen Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini, "Chelsea, Avrupa'daki en iyi takımlardan biri ama şansımızı denemek ve elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.

Londra'daki Stamford Bridge stadındaki mücadele'yi Alman hakem Felix Brych yönetecek. Maç TSİ 21.45'te başlayacak.

Deutsche Welle Türkçe

UÇ/AG (SID, dpa, AA, UEFA.com)