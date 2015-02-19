Schalke’nin gücü yetmedi



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Schalke, ikinci tur ilk maçında karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'e 2-0 yenilerek tur şansını zora soktu.

Schalke'nin sahasında oynanan ve 54 bin kişinin izlediği mücadelede Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid süper yıldızı Cristiano Ronaldo (26.) ve Marcelo'nun (79.) golleriyle sonuca gitti.

Marcelo'nun golünün de pasını veren Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol sayısını 73'e yükseltti. Portekizli yıldız 75 gollü Messi'nin ardından Devler Ligi'nde en çok gol atan ikinci futbolcu.

Schalke'nin kayıpları kazançları

Güçlü rakibi karşısında maçı kaybeden Schalke genç futbolcularının performanslarıyla teselli buldu. Real Madrid karşısında Schalke'nin kalesini 19 yaşındaki file bekçisi Timon Wellereuther korudu. Genç kaleci gösterdiği performansla gelecek için ümit verdi.

Mavi-beyazlılarda görev alan bir başka genç isim Felix Platte oldu. 19 yaşındaki forvetin 74'üncü dakikada yaptığı güzel vuruş üst direkten dönünce Schalke beraberlikten oldu. Platte, 33'üncü dakikada sakatlanan Klaas Jan-Huntelaar'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Kaval kemiğine darbe alan Hollandalı yıldız'ın sakatlığının ne kadar ciddi olduğu bugün belli olacak.

Karşılaşmanın rövanşı 10 Mart Salı günü Real Madrid'in sahası Estadio Bernabeu'da oynanacak.

Porto avantajlı döndü

Gecenin diğer maçında Portekiz temsilcisi Porto, İsviçre'nin Basel takımına konuk olduğu maçta sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak rövanş için avantaj sağladı.

Ev sahibi takım 11'inci dakikada Derlis Gonzalez'in golüyle öne geçerken Porto bu gole 79'uncu dakikada Luiz da Silva'nın penaltı golüyle karşılık verdi.

Maçın rövanşı 10 Mart Salı günü Porto'da oynanacak.