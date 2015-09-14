Schalke’den evinde ilk galibiyet



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 4'üncü hafta, pazar günü oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Schalke, yeni teknik direktörü Andre Breitenreiter yönetiminde evindeki ilk galibiyetini aldı. Mainz engelini 2-1’lik skorla geçen mavi-beyazlılar, 7 puanla puan cetvelinde ilk beşe kadar yükseldi. Schalke’nin Hollandalısı Klaas-Jan Huntelaar, maçın başında bir penaltı atışından yararlanamadı (4.), ancak 61’inci dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Gol perdesini Schalkeli Joel Matip açarken (37.) Mainz’ın orta sahadaki beyni Yunus Mallı'nın, beraberliği sağlayan golü takımına puan getirmeye yetmedi (42.).

Schalke’ye yeni penaltıcı

Hollandalı yıldız Klaas Jan Huntelaar, bu maçla birlikte ligde üst üste dördüncü penaltısını kaçırınca teknik direktör Breitenreiter de sessiz kalmadı ve “Schalke’nin bir penaltıcısı var. ‘Hunter’ antrenmanlarda gayet iyi penaltı atıyor. Ancak sonraki maçlar için galiba ilk kez bir başka ismi belirleyeceğiz” diye konuştu.

Pizarro hâlâ etkili

Claudio Pizarro, eski takımına galibiyetle döndü. Pazar gününün ilk maçında Werder Bremen, deplasmanda Hoffenheim’ı 3-1 yendi. Yeniden Werder Bremen forması giymeye başlayan Bayern Münih'in eski Perulu forveti, son 9 dakikasında dahil olduğu maçta galibiyet kapısını aralayan isim oldu. 3 hafta sonra 37 yaşına basacak olan Pizarro, 90+2’de bir başka yeni transfer Anthony Ujah’ın attığı golün pasını verdi ve skor 2-1’e geldi. Yeşil-beyazlıların diğer gollerini Avusturyalı maestro Zlatko Junuzovic kaydetti (45./90+3). Hoffenheim’ın tek golünü Şilili yeni transfer Eduardo Vargas (49.) attı. Werder Bremen bu sonuçla 6’ncı sıraya kadar yükseldi. Hoffenheim ise dördüncü hafta sonunda 1 beraberlik 3 mağlubiyetle 8 yıllık Bundesliga tarihine en kötü başlangıcını yaptı.

Dortmund liderliğini korudu

Cumartesi günü oynanan maçlarda Borussia Dortmund, Hannover’i 4-2 yenerek liderliğini devam ettirdi. Augsburg karşısında tartışmalı bir penaltı golüyle 2-1 galip gelen Bayern Münih averajla ikinci sırada yer aldı. Bayer Leverkusen sahasında ligin yeni takımlarından Darmstadt’a 1-0 yenilerek şaşırtırken şampiyonluk adaylarından Wolfsburg da 0-0’lık sonuçla ligin bir başka yeni ekibi Ingolstadt’a puan kaptırdı. Hertha Berlin deplasmanında 2-1 kaybeden Stuttgart, sezonun dördüncü maçında dördüncü yenilgisini aldı. Köln ise bu sezon ilk mağlubiyetini Eintracht Frankurt’a 6-2 yenilerek aldı. Maçın yıldızı uzun bir sakatlık arasından sonra sahalara dönen ve Köln filelerini 3 kez havalandıran geçen sezonun gol kralı Alex Meier oldu.

Dört hafta sonunda hanesine dördüncü mağlubiyetini yazdıran bir başka ekip Mönchengladbach oldu. ‘Taylar' cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Hamburg'a evinde 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

5'inci haftanın programı

18 Eylül 2015, Cuma

Mainz – Hoffenheim

19 Eylül Cumartesi, TSİ 16:30

Wolfsburg – Hertha Berlin

Hamburg – Eintracht Frankfurt

Köln – Mönchengladbach

Werder Bremen – Ingolstadt

Darmstadt – Bayern Münih

20 Eylül Pazar

Stuttgart – Schalke (TSİ 16:30)

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen (TSİ 18:30)

Augsburg – Hannover (TSİ 18:30)