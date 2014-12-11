Schalke’de mutlu son



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Alman temsilcisi Schalke, G grubu maçında Slovenya ekibi Maribor'u sahasında 1-0 yendi. Mavi-beyazlıların gruplardan çıkabilmesi için bu galibiyet tek başına yeterli gelmiyordu. Schalke'nin doğrudan rakibi Sporting Lizbon'un da Chelsea deplasmanında kaybetmesi gerekiyordu.

Grup liderliğini daha önce garantileyen ‘Maviler‘ son grup maçında Sporting Lizbon'a 3-1'lik skorla üstünlük sağlayınca grubu Chelsea'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Schalke ikinci tura adını yazdırmayı başardı.

12 bin 516 kişinin tribünleri doldurduğu maçın tek golünü oyuna sonradan giren 19 yaşındaki Max Meyer kaydetti (62.). Teknik direktör Roberto di Matteo, sakatlıkları nedeniyle 9 oyuncusundan yararlanamazken özellikle gol sonrası rakip kalede baskı kuran ev sahibi ekip bitiş düdüğüne kadar Schalke savunmasına zor anlar yaşattı.

Bayern rahat kazandı

E grubunda liderliği daha önce garantileyen Bayern Münih ise seyircisi önünde çıktığı son grup maçında zorlanmadı. Bavyera ekibi 68 bin kişinin izlediği karşılaşmada Rus ekibi CSKA Moskova'yı 3-0 yendi.

Bayern Münih'in gollerini penaltıdan Thomas Müller (18.), Sebastian Rode (84.) ve Mario Götze (90.) kaydetti.

Teknik direktör Pep Guardiola ikinci turu daha önce garantilemiş olmanın verdiği rahatlıkla rakibi karşısında Sebastian Rode, Pierre-Emile Höjbjerg ve genç yetenek Gianluca Gaudion'a ilk 11'de yer verirken Xabi Alonso, Arjen Robben ya da Robert Lewandowski gibi isimler karşılaşmaya yedek başladı. Öte yandan Bastian Schweinsteiger de uzun bir aradan sonra 11‘deydi. Schweinsteiger sakat olan Philipp Lahm'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını taktı.

E grubunun diğer mücadelesinde Roma'yı sahasında 2-0 mağlup eden Manchester City, Bayern Münih'in ardından ikinci tura yükselen diğer ekip oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'den sonra Bayern Münih ve Schalke de ikinci tura yükseldi. Böylece Devler Ligi gruplarında mücadele eden dört Alman temsilcisi de bir üst tura çıkma başarısı göstermiş oldu.

Toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında maçlar tamamlandı. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükseldi. Üçüncü sırada yer alan ekipler yoluna UEFA Avrupa devam edecek. Alınan sonuçlar şöyle;

E grubu:

Roma 0 - Manchester City 2

Bayern Münih 3 - CSKA Moskova 0

F grubu:

Barcelona 3 - Paris Saint-Germain 1

Ajax 4 – APOEL 0

G grubu:

Chelsea 3 - Sporting Lizbon 1

Maribor 0 – Schalke 1

H grubu:

Porto 1- Shakhtar Donetsk 1

Athletic Bilbao 2 - BATE Borisov 0

E grubunda Bayern Münih ve Manchester City, F grubunda Barcelona ve Paris St.Germain, G grubunda Chelsea ve Schalke, H grubunda Porto ve Shakhtar Donetsk Şampiyonlar ikinci tura yükseldi.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan Roma, Ajax, Sporting Lizbon ve Athletic Bilbao ise bundan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri 15 Aralık'ta İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura sonucu belli olacak. İlk maçlar 17/18 ve 24/25 Şubat, rövanş mücadeleleri 10/11 ve 17/18 Mart tarihlerinde oynanacak.