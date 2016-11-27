Schalke seriyi devam ettirdi

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'nın pazar günü oynanan 12. hafta maçında Schalke Darmstadt'ı 3-1 yenerek ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Mavi-beyazlılar, 58 bin 703 kişinin izlediği maçta Darmstadtlı Marcel Heller'in golüne (6.) Sead Kolasinac (26.), Eric Maxim Choupo-Moting (60.) ve Alessandro Schöpf'ün golüyle (90.) karşılık verdi. Schalke ilk yarıda Choupo-Moting ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Schalke kulübü sportif direktörü Christian Heidel "Maç öncesi rakibimizi sorunsuz geçip seriyi devam ettirmek düşüncesindeydik. Ancak bu bizim için kolay olmadı. Nihayetinde hakettiğimiz bir galibiyet aldık” diye konuşurken teknik direktör Markus Weinzierl de "Darmstadt bizim için maçı kolaylaştırmadı. Oldukça fazla sabıra ihtiyacımız oldu” dedi. Darmstadt kaptanı Aytaç Sulu ise "Başlarda daha iyi oynadık. Ancak Schalke'den puan almak gerçekten zor” değerlendirmesinde bulundu.

Konuk takım hızlı başladı

Hızlı gelişen Darmstadt kontra atağında konuk takım henüz 6. dakikada Marcel Heller'in golüyle öne geçti. Bu golün şokunu çabuk atlatan Schalke oyundaki üstünlüğü eline aldı. 26. dakikada gelişen organize Schalke atağında Kolasinac, Choupo-Moting'in ortaladığı topu kafayla ağlara gönderdi ve maça yeniden denge geldi. Golden 2 dakika sonra ev sahibi takım üstünlük sayısına ulaşma fırsatını kaçırdı. 28. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Goratzke'nin kafa vuruşu üst direktön döndü. Darmstadt savunmasında kaptan Aytaç Sulu Goretzka'nın dönen topa tekrar vurmasına faul ile engel olunca hakem penaltıya hükmetti. Ancak Choupo-Moting'in penaltısını kaleci Esser son anda ayaklarıyla önledi ve ilk yarı eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıyla birlikte gol aramaya başlayan taraf yine ev sahib ekip oldu. İlk yarıda penaltıyı kaçıran Choupo-Moting, ikinci yarıda kendini affettirdi. Kamerun asıllı forvet yine hızlı gelişen bir Schalke atağında Max Mayer'in ortasına savunmadan önce ayağını uzatarak takımını 2-1 öne geçirdi. Maçta son sözü 90. dakikada Konoplyanka'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Schöpf söyledi ve maçın 3-1'lik skorunu belirledi.

Schalke bu sonuçla resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 12 maça, puanını da 17'ye yükseltti. Gelsenkirchen ekibi gelecek hafta lider RB Leipzig'e konuk olacak. 8. sezon yenilgisini alarak 8 puanla 15. sırada kalan Darmstadt gelecek hafta Hamburg'u konuk edecek.

Bundesliga'da 12. haftanın son maçı şu sıralarda Hertha Berlin ile Mainz arasında oynanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa,SID /UÇ