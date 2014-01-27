T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Schalke Hamburg’a acımadı

Bundesliga’da zor günler geçiren Hamburg, sahasındaki maçta Schalke’den fark yedi ve düşme hattına indi. Werder Bremen ile Braunschweig puanları paylaştı. Alman birinci futbol liginde 18. hafta maçları tamamlandı.

27 Ocak 2014 12:57


Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da sezonun ikinci yarı açılış haftası olan 18’nci hafta maçları pazar günü yapılan iki karşılaşmayla tamamladı. Hamburg’a konuk olan Schalke 04 rakibini 3-0 gibi farklı bir skorla yendi. Schalke’nin Hollandalı yıldızı Klaas Jan Huntelaar uzun süreli sakatlığın ardından bu maçla sahalara dönerken takımının başarılı oyununda etkili oldu ve maçın ilk golünü kaydetti (34.). İkinci yarının başlarında defansın anlaşmazlığından faydalanan Jefferson Farfan (53.) ve üç dakika sonra gelişen bir kontra atakta Max Meyer maçın skorunu belirledi (56.). 1 gol atan 2 golün de pasını veren Farfan maçın yıldızıydı.

Ligde kalma mücadelesi veren Hamburg 50 bin kişinin izlediği karşılaşmada istediği oyunu sahaya yansıtmaktan uzaktı. Kuzey Almanya ekibi üst üste dördüncü yenilgisini alarak puan cetvelinde ligde kalmak için play-off maçı oynama sırası olan 16’ncılığa geriledi. Hamburg aynı zamanda ilk yarıda sakatlanarak oyunu terketmek zorunda kalan golcü Pierre-Michel Lasogga ve savunmacı Zhi-Gin Lam’ı da kaybetti. Hamburg seyircisi son düdük çalmadan tribünleri terketmeye başlarken takımın akılda kalan tek pozisyonu 80’inci dakikada Milan Badelj’in direkten dönen topu oldu. Halihazırda 41 golle ligin en fazla gol yiyen ikinci takımı olan Hamburg 19’uncu haftada 42 golle ligin en fazla gol yiyen takımı olan Hoffenheim’a konuk olacak.

1 puan Bremen'i mutlu etmedi

Pazar gününün diğer maçında lig sonuncusu Eintracht Braunschweig cansiperane bir mücadele sergilediği Werder Bremen deplasmanında rakibiyle 0-0 berabere kaldı ve 1 puanı aldı. Bremen karşısında bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Braunschweig son yedi lig maçında sadece 1 gol atabildi. Lige sezon başında yükselen Eintracht Braunschweig puan cetvelinin son sırasında yer alsa da ligde doğrudan kalma sırası olan 15’incilikle arasında sadece 5 puan fark var. Beraberlik Bremen’i de mutlu etmedi. Üst sıralara gözünü diken yeşil-beyazlılar, 3 puan gözüyle baktıkları sezonun ikinci yarısının ilk maçında 1 puana razı oldular.

Bayern'in takipçileri kazanamadı

18’inci haftanın cumartesi günü oynanan maçlarında lider Bayern Münih’in takipçileri puan kayıpları yaşadı. Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Bayern, Mönchengladbach deplasmanında 2-0 kazandı. Bir gün sonra liderin takipçisi Bayer Leverkusen, Freiburg deplasmanında son dakika golüyle 3-2 yenilirken Borussia Dortmund, Augsburg ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Tayfun Korkut yönetiminde Hannover ilk maçında Wolfsburg’u sahasında 3-1 yenerken Nürnberg nihayet 18’nci haftada Hoffenheim’ı 4-0 yendi ve ligde bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Stuttgart sahasındaki maçta Mainz’a 2-1 yenilirken, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin’i 1-0’la geçti ve evinde bu sezon ilk kez kazandı.

18'inci hafta sonunda bir maçı eksik Bayern Münih rakipleriyle arasındaki puan farkını biraz daha açtı. Bavyera ekibinin puanı 47. En yakın takipçisi Bayer Leverkusen lideri 37 puanla takip ediyor. Üçüncü Borussia Dortmund ve dördüncü Borussia Mönchengladbach 33'er puanda. 16'ncı sıraya gerileyen Hamburg 16, 17'nci Nürnberg 14 ve son sıradaki Braunschweig 12 puanda.

19'uncu haftanın programı

31 Ocak Cuma, TSİ 21:30

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund

01 Şubat Cumartesi, TSİ 16:30

Hoffenheim - Hamburg

Bayer Leverkusen - Stuttgart

Schalke 04 - Wolfsburg

Augsburg - Werder Bremen

Mainz - Freiburg

Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach

01 Şubat Pazar

Hertha Berlin - Nürnberg (TSİ 16:30)

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt (TSİ 18:30)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BundesligaHamburgSchalkeBremenBraunschweigBirinci Futbol Ligi BundesligaHollandalıKlaas Jan HuntelaarJefferson FarfanMax MeyerFarfanAlmanyaPierre-Michel LasoggaZhi-Gin LamMilan BadeljHoffenheimPazarEintracht

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24