Schalke Hamburg’a acımadı



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da sezonun ikinci yarı açılış haftası olan 18’nci hafta maçları pazar günü yapılan iki karşılaşmayla tamamladı. Hamburg’a konuk olan Schalke 04 rakibini 3-0 gibi farklı bir skorla yendi. Schalke’nin Hollandalı yıldızı Klaas Jan Huntelaar uzun süreli sakatlığın ardından bu maçla sahalara dönerken takımının başarılı oyununda etkili oldu ve maçın ilk golünü kaydetti (34.). İkinci yarının başlarında defansın anlaşmazlığından faydalanan Jefferson Farfan (53.) ve üç dakika sonra gelişen bir kontra atakta Max Meyer maçın skorunu belirledi (56.). 1 gol atan 2 golün de pasını veren Farfan maçın yıldızıydı.

Ligde kalma mücadelesi veren Hamburg 50 bin kişinin izlediği karşılaşmada istediği oyunu sahaya yansıtmaktan uzaktı. Kuzey Almanya ekibi üst üste dördüncü yenilgisini alarak puan cetvelinde ligde kalmak için play-off maçı oynama sırası olan 16’ncılığa geriledi. Hamburg aynı zamanda ilk yarıda sakatlanarak oyunu terketmek zorunda kalan golcü Pierre-Michel Lasogga ve savunmacı Zhi-Gin Lam’ı da kaybetti. Hamburg seyircisi son düdük çalmadan tribünleri terketmeye başlarken takımın akılda kalan tek pozisyonu 80’inci dakikada Milan Badelj’in direkten dönen topu oldu. Halihazırda 41 golle ligin en fazla gol yiyen ikinci takımı olan Hamburg 19’uncu haftada 42 golle ligin en fazla gol yiyen takımı olan Hoffenheim’a konuk olacak.

1 puan Bremen'i mutlu etmedi

Pazar gününün diğer maçında lig sonuncusu Eintracht Braunschweig cansiperane bir mücadele sergilediği Werder Bremen deplasmanında rakibiyle 0-0 berabere kaldı ve 1 puanı aldı. Bremen karşısında bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Braunschweig son yedi lig maçında sadece 1 gol atabildi. Lige sezon başında yükselen Eintracht Braunschweig puan cetvelinin son sırasında yer alsa da ligde doğrudan kalma sırası olan 15’incilikle arasında sadece 5 puan fark var. Beraberlik Bremen’i de mutlu etmedi. Üst sıralara gözünü diken yeşil-beyazlılar, 3 puan gözüyle baktıkları sezonun ikinci yarısının ilk maçında 1 puana razı oldular.

Bayern'in takipçileri kazanamadı

18’inci haftanın cumartesi günü oynanan maçlarında lider Bayern Münih’in takipçileri puan kayıpları yaşadı. Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Bayern, Mönchengladbach deplasmanında 2-0 kazandı. Bir gün sonra liderin takipçisi Bayer Leverkusen, Freiburg deplasmanında son dakika golüyle 3-2 yenilirken Borussia Dortmund, Augsburg ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Tayfun Korkut yönetiminde Hannover ilk maçında Wolfsburg’u sahasında 3-1 yenerken Nürnberg nihayet 18’nci haftada Hoffenheim’ı 4-0 yendi ve ligde bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Stuttgart sahasındaki maçta Mainz’a 2-1 yenilirken, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin’i 1-0’la geçti ve evinde bu sezon ilk kez kazandı.

18'inci hafta sonunda bir maçı eksik Bayern Münih rakipleriyle arasındaki puan farkını biraz daha açtı. Bavyera ekibinin puanı 47. En yakın takipçisi Bayer Leverkusen lideri 37 puanla takip ediyor. Üçüncü Borussia Dortmund ve dördüncü Borussia Mönchengladbach 33'er puanda. 16'ncı sıraya gerileyen Hamburg 16, 17'nci Nürnberg 14 ve son sıradaki Braunschweig 12 puanda.

19'uncu haftanın programı

31 Ocak Cuma, TSİ 21:30

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund

01 Şubat Cumartesi, TSİ 16:30

Hoffenheim - Hamburg

Bayer Leverkusen - Stuttgart

Schalke 04 - Wolfsburg

Augsburg - Werder Bremen

Mainz - Freiburg

Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach

01 Şubat Pazar

Hertha Berlin - Nürnberg (TSİ 16:30)

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt (TSİ 18:30)