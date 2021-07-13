Schalke'den Ozan Kabak için transfer açıklaması

Liverpool'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Schalke'ye geri dönen Ozan Kabak transfer görüşmeleri için bir hafta takımdan ayrı olacak.

Milli futbolcu Ozan Kabak geçen sezonun devre arasında Schalke'den Liverpool'a kiralanmıştı.

İngiliz ekibi oyuncunun satın alma opsiyonunu devreye sokmadı ve genç futbolcu Liverpool'a veda ederek Schalke'ye geri döndü.

Bundesliga'da küme düşen ve yeni sezon 2. Bundesliga'da mücadele verecek Schalke, Ozan Kabak ile ilgili açıklama yayınladı.

Ozan Kabak'ın geleceği belli oluyor

Schalke Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın geleceğine karar vermek üzere bir hafta antrenmanlara katılmayacağı ve izinli olacağı aktarıldı.

21 yaşındaki futbolcu 2019 yazında Stuttgart'tan Schalke'ye 15 milyon euroya transfer olmuştu.

Galatasaray altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı ekipten 11 milyon euro bonservisle ayrılan Ozan Kabak'ın Schalke ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.