Schalke 04 - Galatasaray: 2-0

GELSENKIRCHEN (DHA)

STAT: Veltins

HAKEMLER: William Collum, David McGeacgie, Graeme Stewart

SCHALKE 04: Nübel, Caligiuri, Sane, Stambouli, Nastasic, Schöpf, Rudy (Dk. 76 Suat Serdar), Harit (Dk. 56 McKennie), Uth (Dk. 63 Bentaleb), Burgstaller, Embolo

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Linnes (Dk. 46 Ömer Bayram), Donk, N\'diaye, Sinan Gümüş (Dk. 72 Muğdat Çelik), Belhanda, Rodrigues (Dk. 63 Selçuk İnan), Onyekuru

GOLLER: Dk. 4 Burgstaller, Dk. 57 Uth (Schalke 04)

SARI KARTLAR: Rudy, Stambouli (Schalke 04) - Donk, Serdar Aziz, Muğdat Çelik (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Galatasaray deplasmanda Almanya\'nın Schalke 04 takımına 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 4\'üncü dakikada Burgstaller ve 57\'nci dakikada Uth kaydetti. Bu sonuçla Schalke 04 puanını 8\'e yükseltti ve haftayı ikinci sırada noktaladı. Galatasaray ise 4 puanla üçüncü sırada kaldı.

4\'üncü dakikada Muslera\'nın elinden kaçırdığı topa müdahale eden Burgstaller, kaleciden sıyrıldı ve ceza sahası sağ yan çizgisinden vuruşunu yaptı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

28\'inci dakikada orta sahada topla buluşan Belhanda ceza sahasına hareketlenen Rodrigues\'e pasını verdi. Ceza sahasına girerken vuruşunu yapan Rodrigues müsait pozisyonda topu dışarı attı.

38\'inci dakikada ceza sahası yayı üzerinden topa gelişine vuran Rudy\'nin şutu direkten döndü.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

57\'nci dakikada sağ kanattan bindiren Burgstaller topu ceza sahası içinde bulunan Uth\'a gönderdi. Uth\'un topu kontrol ettikten sonraki vuruşu fileleri sarstı: 2-0.

Mücadele Schalke 04\'ün 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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