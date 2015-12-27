Schäuble: AB Ordusu kurulmalı

Haftalık Bild am Sonntag gazetesine bir açıklama yapan Schäuble, sığınmacı kriziyle
baş edebilmek için Avrupa devletlerinin ortak savunma harcamalarını artırması
gerektiğini söyledi. Alman Bakan, AB ülkelerinin dış ve güvenlik politikalarının adım adım
birbirine kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. “Nihayetinde hedefimiz ortak bir Avrupa
ordusu olmalı” diyen Schäuble “28 ulusal ordu için harcadığımız kaynak, birlikte çok
daha etkin bir biçimde kullanılabilir” diye konuştu.
Sığınmacı krizinin Avrupa Birliği'nin
kriz bölgelerinde daha güçlü bir biçimde ortak
hareket etmesini zorunlu kıldığını vurgulayan Almanya Maliye Bakanı Schäuble şöyle
konuştu: “Almanya için bunun anlamı şudur; dış politikada ve güvenlik politikalarında
hoşumuza gidenden daha fazlasını yapmak zorunda kalabiliriz.” Schäuble
Avrupa'nın
daha güçlü bir biçimde yükümlülük altına girmemesi halinde Ortadoğu'da ve Afrika'da
istikrarın sağlanmasının beklenmemesi gerektiğini vurguladı.
Almanya Maliye Bakanı Schäuble, Avrupa içinde sığınmacı krizi sonrasında başlayan
siyasi tartışmalara da değindi. Doğu Avrupa ülkelerindeki yönetimleri eleştiren Schäuble
“Karşılıklı hakaret ederek dayanışma kurulamaz. Doğu Avrupa ülkeleri de sığınmacı
almalı ama elbette Almanya'dan daha az olmalı” dedi.