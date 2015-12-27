Schäuble: AB Ordusu kurulmalı

Haftalık Bild am Sonntag gazetesine bir açıklama yapan Schäuble, sığınmacı kriziyle

baş edebilmek için Avrupa devletlerinin ortak savunma harcamalarını artırması

gerektiğini söyledi. Alman Bakan, AB ülkelerinin dış ve güvenlik politikalarının adım adım

birbirine kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. “Nihayetinde hedefimiz ortak bir Avrupa

ordusu olmalı” diyen Schäuble “28 ulusal ordu için harcadığımız kaynak, birlikte çok

daha etkin bir biçimde kullanılabilir” diye konuştu.

Sığınmacı krizinin Avrupa Birliği'nin

kriz bölgelerinde daha güçlü bir biçimde ortak

hareket etmesini zorunlu kıldığını vurgulayan Almanya Maliye Bakanı Schäuble şöyle

konuştu: “Almanya için bunun anlamı şudur; dış politikada ve güvenlik politikalarında

hoşumuza gidenden daha fazlasını yapmak zorunda kalabiliriz.” Schäuble

Avrupa'nın

daha güçlü bir biçimde yükümlülük altına girmemesi halinde Ortadoğu'da ve Afrika'da

istikrarın sağlanmasının beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Maliye Bakanı Schäuble, Avrupa içinde sığınmacı krizi sonrasında başlayan

siyasi tartışmalara da değindi. Doğu Avrupa ülkelerindeki yönetimleri eleştiren Schäuble

“Karşılıklı hakaret ederek dayanışma kurulamaz. Doğu Avrupa ülkeleri de sığınmacı

almalı ama elbette Almanya'dan daha az olmalı” dedi.

