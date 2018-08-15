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Savcıya 'ByLock' gözaltısı

KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, Keşan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Ali Akkuş, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı

15 Ağustos 2018 15:47

KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'de, Keşan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Ali Akkuş, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen Keşan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Ali Akkuş\'u görevden uzaklaştırdı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan Savcı Akkuş, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Akkuş, yaz kararnamesiyle Edirne\'nin Keşan ilçesinden Erzurum\'a atanmıştı.

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